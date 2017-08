VIDÉO - Élise Lucet et Denis Brogniart rendent hommage à France Bleu Normandie, où ils ont démarré

Les journalistes Élise Lucet et Denis Brogniart ont appris le métier à France Bleu. A l'occasion de la rentrée radiophonique, ils rendent hommage à la radio France Bleu Normandie à Caen, où ils ont démarré.

Les journalistes Élise Lucet et Denis Brogniart rendent hommage à France Bleu Normandie pour la rentrée radiophonique. Avant Cash Investigation ou Envoyé Spécial, avant Koh Lanta, ils ont arpenté l'ex-Basse-Normandie armés d'un micro France Bleu. "J'avais vingt ans" se souvient Élise Lucet et "c'est la révélation de ma vocation et l'envie de faire ce métier toute ma vie".

La révélation de ma vocation" - Élise Lucet

La journaliste d'investigation de France Télévisions l'affirme : "J'ai appris à Caen le sens de la responsabilité des journalistes". Denis Brogniart souligne "la compétence et la bienveillance des équipes". Tous deux saluent en particulier le travail du rédacteur en chef de la radio, Francis Gaugain. "À France Bleu, j'ai appris la rigueur et le sérieux" insiste Denis Brogniart.

À jamais, la maison qui m'a ouvert ses portes" - Denis Brogniart

Le journaliste de TF1 a fait ses armes en couvrant l'actualité sportive en Normandie pour France Bleu. Il parle d'une "atmosphère particulière où les gens de l'animation sont en contact permanent avec les journalistes." "Merci à France Bleu" conclut Élise Lucet, "pour le bagage d'humilité et de proximité qui permet d'avancer sereinement dans le métier". "Ce sera à jamais la maison qui m'a ouvert ses portes, qui m'a donné sa confiance et ça n'a pas de prix" ajoute Denis Brogniart.