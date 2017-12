Johnny Hallyday était "une part de nous-mêmes, une part de la France" : l'hommage d'Emmanuel Macron

"Johnny était à vous, Johnny était à son public, Johnny était à son pays", a dit samedi le président de la République Emmanuel Macron, lors d'un discours précédent l'office religieux à l'église de la Madeleine à Paris, pour les obsèques de Johnny Hallyday.

Il était "une part de nous-mêmes, une part de la France". Emmanuel Macron a rendu hommage à Johnny Hallyday devant l'église de la Madeleine à Paris.

"Ce samedi de décembre est triste mais il fallait que vous soyiez là pour Johnny car Johnny était là pour vous, dans chacune de vos vies. Il y a eu ce moment où l'une de ses chansons a traduit ce que vous aviez dans le cœur, ce que nous avions dans le cœur", a lancé, devant le cercueil du rocker décédé et en présence de ses enfants, le chef de l'Etat aux nombreux fans réunis pour un dernier adieu exceptionnel à leur idole, décédée mercredi à l'âge de 74 ans.

Emmanuel Macron: "Johnny Hallyday était une part de la France" pic.twitter.com/tZi1NrrmIl — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2017

"Dans chacune de vos vies, il y a eu ce moment où une de ses chansons a traduit ce que vous aviez dans le coeur : une histoire d'amour, un deuil, une résistance, la naissance d'un enfant, une douleur...", a dit le président de la République.

Et d'ajouter : "Pour beaucoup, il est devenu une présence indispensable, un ami, un frère. Certains d'entre vous ont le sentiment d'avoir perdu un membre de leur famille. Je sais que beaucoup d'entre vous depuis quelques jours découvrent une solitude étrange."

Macron sur Johnny Hallyday: "Pour beaucoup, il est devenu une présence indispensable, un ami, un frère" pic.twitter.com/6jg1bmTvTe — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2017

Il s'est également adressé à la famille du chanteur depuis le parvis de l'église de la Madeleine : "Nous vous avons si souvent volé votre mari, votre père, votre grand-père. Aujourd’hui, nous devons aussi vous le laisser un peu parce que ce deuil est d’abord le vôtre."

Et de conclure : "Il était une part de notre pays, une part que l'on aime aimer. (...) Pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir monsieur Johnny Hallyday."

La foule entame des applaudissements ininterrompus pour célébrer Johnny Hallyday pic.twitter.com/f3wPTSRReO — BFMTV (@BFMTV) December 9, 2017

Le nom de Johnny a été affiché dans la nuit de vendredi à samedi en lettres rouges au fronton de la salle de concert mythique de l'Olympia, où il avait joué 265 fois depuis 1961. Un endroit devant la salle a été également aménagé pour que les fans puissent déposer fleurs ou messages.

La Ville de Paris s'est associée à l'hommage. "Merci Johnny" affiche depuis vendredi soir la Tour Eiffel. A Toulouse, Strasbourg et Lille, des rassemblements de bikers sont annoncés et des chansons de la star résonneront dans tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2.

Johnny Hallyday sera enterré lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélémy, où il possèdait une propriété et qu'il affectionnait tant. Sa dépouille partira dimanche matin par un vol direct.