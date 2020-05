VIDÉO - Esperanza, La communauté gitane se mobilise pour les soignants

Passionné de musique gitane et très proche de la communauté de Perpignan depuis de nombreuses années, Yvan Le Bolloch' est à l'initiative de la chanson "Esperanza Per Perpinyà".

Alerté par le guitariste de son groupe, Ma guitare, qui l'informe de l’ampleur du nombre de décès et de malades gravement atteints par le Covid-19 au sein de cette communauté, Il lance un cri d'alarme sous la forme de cette vidéo.

Et c’est ainsi qu’est né l’appel aux dons : #esperanzaperperpinya

Autour de lui, on retrouve les plus grands noms de la musique gitane, ainsi que des personnalités du monde du spectacle :

"Touchés par l'engagement total des soignants nous tenions plus que tout a les aider : L'hôpital public accueille et soigne avec la même ferveur tous les malades sans distinction de race, d'origine, de couleur de peau ou de religion, et parce que le service public est la seule richesse des pauvres, nous avons décidé d'aider l'hôpital de Perpignan."