VIDÉO - "Fais pas ci, fais pas ça" de retour pour un épisode spécial Noël

Fabienne et Renaud Lepic interprétés par Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec

Un beau cadeau de Noël pour les fans de "Fais pas ci, fais pas ça". France 2 dévoile les premiers teasers d'un épisode spécial Noël diffusé ce vendredi 18 décembre.

Pour les néophytes, on rappelle que la série suit le quotidien de deux familles voisines, les Bouley et les Lepic, aux méthodes d'éducation opposées. Les Lepic sont plutôt "conservateurs" et "cathos" tandis que les Bouley apparaissent comme des "bobos".

Un téléfilm de 110 minutes concocté spécialement pour les fêtes

Cette année, Fabienne ( Valérie Bonneton ) et Renaud Lepic ( Guillaume de Tonquédec ) rompent la sacro-sainte tradition : ils ne fêteront pas Noël avec leurs enfants, puisqu'ils partent tous les deux à Las Vegas, pour assister à un concert de Céline Dion. De leur côté, Valérie ( Isabelle Gélinas ) et Denis Bouley ( Bruno Salomone ) veulent imposer à leur progéniture un Noël sobre, écologique et altruiste. Mais la révolte gronde chez tous les enfants "Boulpic" : ils exigent de leurs parents une fête au bon vieux goût d'antan, avec Père Noël, montagne de cadeaux et bon gueuleton. Cette année, plus que jamais, les deux familles se posent cette question cruciale : "Y aura-t-il Noël à Noël ?"

Cet épisode spécial Noël est déjà disponible en avant-première sur France.tv.