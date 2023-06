VIDÉO - France Bleu Maine dans la course 33 heures durant

Aux dires des spécialistes, cette édition 2023 fera date dans la grande Histoire des 24 Heures du Mans , pour ses faits de course et le retour victorieux de Ferrari. Mais bien plus qu'une course d'endurance, c'est un véritable évènement populaire que votre radio vous a fait vivre, de ses prémices à son épilogue. Avec pour ce faire, un dispositif en tout point exceptionnel ! Des moyens techniques et humains comme rarement France Bleu Maine a déployé en treize ans d'existence. Dans le seul but de vous faire vivre la fête de l'intérieur.

ⓘ Publicité

Une équipe au top !

LA PARADE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

En guise de warm-up, c'est l'émission "Ma France", réalisée depuis la place des Jacobins avec Wendy Bouchard aux manettes, qui a véritablement lancé les festivités du week-end. En invité témoin, Gérard Holtz, co-auteur du livre "100 ans de légendes" , et le coucou du speaker officiel des 24 Heures, Bruno Vandestick pour qui le mot "ensemble" correspondait parfaitement à l'ambiance générale dans la ville et au-delà. Dans le paddock, Christelle Caillot n'eut de cesse de faire monter la température, jusqu'à s'extasier sur le petit train de la Scuderia ! Pendant que Julien Sénéchal attendait le défilé place de la République. Avec un Maxime Bonhommet en chef d'orchestre de cette grande parade à l'engouement décuplé par un anniversaire marquant.

Les pilotes se sont prêtés au jeu avec sourire et simplicité

À écouter Le Mans 100 ans

LE STUDIO DE FRANCE BLEU MAINE AU COEUR DES FANZONES

Et ce fut au tour du studio installé au pied du circuit d'entrer en piste ! Grégory Régnier et Aurélien Cailloce dès le vendredi après-midi ont ainsi pu tâter le terrain, notamment avec Yves Courage en invité. L'ancien pilote manceau, ayant écrit quelques belles lignes de l'histoire des 24 Heures , en profitait même pour saluer le dispositif de France Bleu, "concourant à l'enthousiasme général autour de cet évènement". Dès le lendemain après-midi, c'est Fabien Obric, déjà présent pour les essais, que l'on retrouvait à la tête de la team FBM, aux côtés de Sophie Elie, Léopold Aknouche et Sébastien Drans dans les stands. Un direct jusqu'au grand départ, vécu en direct par Yann Lastenet, Julien Jean, Ruddy Guilmin entre autres. Avant les premières heures de courses totalement folles vécues par l'intermédiaire de Maxime Bonhommet jusqu'à 23h !

Aurélien Cailloce en Fan Zone Family - 24 Heures du Mans, édition du Centenaire © Radio France - P Cléro

Sophie Elie, en direct depuis le studio de France Bleu Maine en Fan Zone Family © Radio France - P Cléro

DES SPECTACLES ÉPOUSTOUFLANTS À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Les spectateurs ont pu assister et être émerveillés par deux shows aériens pour célébrer cette édition spéciale des 24 Heures du Mans. Pour célébrer le Centenaire de la course mythique : un spectacle pyrotechnique, accompagné de 400 drones. France Bleu Maine vous en a proposé les plus belles images !

Le spectacle pyrotechnique du Centenaire (extrait)

loading

Le show des 400 drones

Le spectacle pyrotechnique, accompagné d'un ballet de 400 drones , s'est déroulé sur le circuit, dans la Fan Zone Pop Art Concert. Cette animation conçue par l'agence Mavila, retrace l'histoire de la course en 35 minutes.

loading

UN DIMANCHE "SHOW" BOUILLANT

Autre jour, même ambiance sur le circuit ! Une véritable ferveur entourait le second jour de compétition alors que France Bleu Maine entamait une journée pleine de 10h de direct ! Comme si le monde entier s'était donné rendez-vous au Mans, pour le plus grand plaisir de son maire, Stéphane Le Foll , l'un des invités reçus à notre micro aux côtés du Préfet de la Sarthe . Et plus les heures avançaient, plus la pression et la tension montaient dans les allées et en bord de piste. Les supporters de Ferrari étant même au bord de l'effroi à un quart d'heure de l'arrivée lorsque la voiture de tête calait dans les stands ! Autant de rebondissements, d'émotions que vous avez pu vivre de l'intérieur, au plus près de la course grâce à notre équipe et à la coordination de Gaël Pénin.

Stéphane Le Foll, maire de la ville de Le Mans au micro de Grégory Régnier © Radio France - France BLeu Maine

Mais pour terminer, comment ne pas féliciter les efforts et les moyens mis en oeuvre par le service technique de France Bleu Maine, sans qui rien n'aurait été possible ! Une écurie gagnante que celle de Julien Gabriel avec en co-pilotes Ben, Erwann, Gaël, Maxime, Gabriel, Mathis, Alexandrine et les renforts venus de Paris, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire-Océan.

Une partie de l'équipe mobilisée pour vous

Au final, avec plus de trente heures de direct, six jours passés en direct, la course en direct et les à-côtés avec les auditeurs et spectateurs, France Bleu Maine s'est donnée les moyens de franchir la ligne d'arrivée avec le sentiment du devoir accompli. Avec un seul objectif : vous entraîner dans cette semaine folle jusqu'au drapeau à damier. Comme un feu d'artifice !