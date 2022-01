Depuis décembre dernier, votre radio France Bleu Pays de Savoie diffuse sur les ondes en DAB+, Digital Audio Broadcasting, le successeur numérique de la FM. Une technologie qui offre un son plus clair, avec de l’image et du texte.

VIDÉO – France Bleu Pays de Savoie émet désormais en DAB+ sur Chambéry, Annemasse et Annecy : ça change quoi ?

France Bleu Pays de Savoie rassemble chaque jour plus de 100.000 auditeurs.

Nouvelle qualité d’écoute pour les auditeurs de France Bleu Pays de Savoie. Depuis le 20 décembre dernier, France Bleu Pays de Savoie a vu ses canaux de distribution complétés par la mise en service de trois nouveaux émetteurs en DAB+ à Chambéry, Annecy et Annemasse. Votre station peut ainsi être reçue en radio numérique DAB+ par 834.000 habitants en Savoie et en Haute-Savoie.

Pas de brouillage ni d’interférences

Cette technologie offre une écoute plus qualitative : un son clair et pas de brouillages ni d'interférences. Les récepteurs DAB+ permettent également d’avoir des informations complémentaires sous forme de texte ou d’image sur le programme en cours. Grâce au DAB+, vous pouvez écouter la radio gratuitement et sans abonnement depuis un opérateur mobile. Vous pouvez également capter le DAB+ par les ondes sans connexion : en voiture, chez vous ou au bureau, en complément de la FM.

France Bleu Pays de Savoie est la 7e station du réseau France Bleu (44 radios locales) à être équipée en radio numérique DAB+. D’ici fin 2022, 50% du territoire métropolitain sera couvert par la radio numérique terrestre.

France Bleu Pays de Savoie, qui fête ses années ses 34 ans, est écoutée chaque jour par plus de 100.000 auditeurs en Savoie et Haute-Savoie (Thonon, Annemasse, Cluses, Chamonix, Annecy, Chambéry, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane). Des milliers d’abonnés nous suivent également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Rejoignez la communauté !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

>>> Pour tout savoir sur la radio numérique terrestre, cliquez sur ce lien.