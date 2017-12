Si le dernier mois de l'année a été marqué par les morts de Johnny Hallyday et juste avant lui de Jean d'Ormesson, de nombreuses autres personnalités se sont éteintes en 2017. Retour sur ces figures, souvent culturelles mais pas seulement, qui nous ont quitté cette année.

François Chérèque

L'ancien dirigeant de la CFDT est mort des suites d'une leucémie le 2 janvier dernier. Il avait 60 ans.

Jean Vuarnet

Mort le 2 janvier à l'âge de 83 ans, il a commencé sa carrière dans le sport de haut niveau, s'illustrant comme champion olympique de ski en 1960. Après sa retraite sportive, il est devenu entrepreneur à succès, donnant notamment son nom à une marque de lunettes de soleil. Il était aussi le fondateur de la station d'Avoriaz.

à lire Champion olympique en 1960 puis fondateur d'Avoriaz, Jean Vuarnet est décédé à 83 ans

Georges Prêtre

Mort le 4 janvier à l'âge de 92 ans, il était l'un des plus grands chefs d'orchestre français. Il est notamment le seul Français à avoir dirigé le célèbre concert du Nouvel an à Vienne.

Emmanuelle Riva

La comédienne était âgée de 89 ans à sa mort, le 27 janvier dernier. Figure du cinéma français, elle a marqué le public dès le premier film d'Alain Resnais, "Hiroshima mon amour", jusqu'à sa redécouverte devant la caméra de Michael Haneke dans "Amour", Palme d'Or en 2012.

à lire La comédienne Emmanuelle Riva est morte

Raymond Kopa

C'est une légende du football français qui s'est éteinte le 3 mars : Raymond Kopa, 85 ans, fut la première immense vedette du foot en France. Ballon d'Or 1958, il a fait les beaux jours du Stade Rennais avant de partir au Real Madrid.

Jean-Christophe Averty

Il était le défenseur d'une télévision inventive, aussi exigeante que populaire : le réalisateur Jean-Christophe Averty, iconique de la télé des années 60 et 70, est mort le 4 mars à 88 ans. Il était connu notamment pour ses émissions quasi-expérimentales comme Les Raisins Verts, etses programmes de variétés dans lesquels il mettait en images les succès des chanteurs de l'époque, de Johnny à Gainsbourg.

Chuck Berry

Le pionnier du rock, Chuck Berry, est décédé le 18 mars à l'âge de 90 ans. Le chanteur guitariste américain est connu notamment pour son succès "Johnny B. Goode" en 1958.

Henri Emmanuelli

L'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale est mort le 21 mars des suites d'une longue maladie, à l'âge de 71 ans. Longtemps député des Landes, il était l'une des figures nationales du Parti socialiste, connu pour son franc-parler.

à lire L'ancien ministre Henri Emmanuelli est mort

Victor Lanoux

Pour les plus jeunes, il n'était connu que comme l'interprète du plus célèbre brocanteur du PAF, "Louis la Brocante". Mais Victor Lanoux, décédé le 4 mai à l'âge de 80 ans, a joué au cinéma aux côtés de Jean Gabin ou encore Pierre Richard.

Roger Moore

Il était l'un des interprètes mythiques du personnage de James Bond au cinéma : Roger Moore est mort le 23 mai en Suisse, à l'âge de 89 ans.

Jean-Marc Thibault

Le comédien Jean-Marc Thibault, connu pour son rôle dans la série "Maguy" et pour avoir formé avec Roger Pierre l'un des plus populaires tandems comiques du théâtre français, est mort le 28 mai à Marseille à l'âge de 93 ans.

Christian Cabrol

Mort le 16 juin à l'âge de 91 ans, le professeur Christian Cabrol, était connu pour avoir réalisé la toute première transplantation cardiaque en Europe, en 1968 à Paris. On lui devait aussi la première transplantation cardio-pulmonaire en 1982, et la première implantation d'un cœur artificiel en France en 1986.

à lire Décès du Professeur Christian Cabrol, pionnier de la greffe cardiaque

Louis Nicollin

Grande gueule, fort caractère mais surtout amoureux du football, "Loulou" était président depuis 1974 du Montpellier Hérault Sport Club, en plus de diriger le groupe qui porte son nom, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage de déchets. Sa mort à 74 ans, le 29 juin dernier, a ému les amateurs de foot.

Simone Veil

L'ancienne ministre est morte le 30 juin à l'âge de 89 ans. Rescapée de la déportation, femme politique, elle était l'une des personnalités préférées des Français. Elle a notamment marqué l'histoire politique et sociale en portant la loi légalisant l'avortement en 1974, qui en fit une figure de la lutte pour les droits des femmes.

Pierre Henry

Mort le 5 juillet à l'âge de 89 ans, il était un pionnier de la musique électroacoustique. A côté de ses oeuvres expérimentales, il avait conçu avec le compositeur Michel Colombier le célèbre "Psyché Rock" pour un ballet de Maurice Béjart.

Jean-Michel Lambert

Le 11 juillet, le juge Jean-Michel Lambert a été retrouvé mort à son domicile. Il avait 74 ans. Connu pour avoir instruit l'affaire Grégory à ses débuts, le magistrat s'est donné la mort au moment où de nouveaux éléments faisaient une fois encore surgir l'affaire jamais élucidée dans l'actualité.

Max Gallo

Ecrivain et historien, Max Gallo était l’auteur de dizaines d'ouvrages à succès. Egalement investi en politique, il fut député puis ministre et député européen. Il est mort le 18 juillet à 85 ans.

Claude Rich

Pour les plus jeunes, il restera sans doute le Panoramix du célèbre "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre". Mais Claude Rich, mort le 20 juillet à l'âge de 88 ans, a joué au total dans une cinquantaine de pièces de théâtre et près de 80 films, des "Tontons flingueurs" au "Souper", qui lui a rapporté un César en 1993.

Jeanne Moreau

Autre monument du cinéma et de la chanson française, Jeanne Moreau s'est éteinte le 31 juillet à l'âge de 89 ans. Comédienne emblématique de la nouvelle vague, elle avait aussi marqué par son interprétation dans la série télévisée Les Rois Maudits.

Gonzague Saint-Bris

Ecrivain et journaliste, habitué des plateaux télé, Gonzague Saint-Bris est mort le 8 août dernier dans un accident de voiture. Il avait 69 ans. Passionné d'histoire, il avait publié de nombreuses biographies de grandes figures de l'histoire.

Mireille Darc

Victime de problèmes de santé depuis plusieurs mois, Mireille Darc est morte le 28 août à l'âge de 79 ans. Actrice dans une cinquantaine de films de cinéma (dont 13 pour Georges Lautner), elle s'était depuis plusieurs années lancée dans la réalisation de documentaires.

Pierre Bergé

Homme d'affaires renommé, Pierre Bergé est mort le 8 septembre à 86 ans. Il avait été le compagnon d'Yves Saint-Laurent, dont il veillait encore au respect de l'oeuvre. Militant de la cause homosexuelle et de la lutte contre le sida, il était aussi, depuis plusieurs années, président du conseil de surveillance du groupe Le Monde.

Liliane Bettencourt

L'héritière de l'empire L'Oréal est morte ce 21 septembre à l'âge de 94 ans. Ces dernières années, elle avait été au coeur d'une affaire judiciaire impliquant à la fois des membres de son entourage et des personnalités politiques.

Gisèle Casadesus

A 103 ans, Gisèle Casadesus était la doyenne des comédiennes françaises. Elle est morte le 25 septembre dernier. Restée près de 30 ans à la Comédie Française, elle jouait encore parfois au cinéma ces dernières années.

Jean Rochefort

Autre icone du cinéma français à nous quitter, Jean Rochefort est mort le 9 octobre. Il avait 87 ans. Acteur populaire notamment pour "Un éléphant ça trompe énormément" de Yves Robert, il avait reçu en 1978 le César du Meilleur acteur.

Danielle Darrieux

Née en 1917, elle avait passé le cap des 100 ans en mai dernier. Elle s'est éteinte le 19 octobre. Sa carrière, commencée avant la deuxième guerre mondiale, compte près de 100 films, dont les célèbres "Demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy ou, plus récemment, les "8 femmes" de François Ozon.

Françoise Héritier

Anthropologue et ethnologue, Françoise Héritier est morte le 15 novembre à 84 ans. Ses écrits s'intéressaient notamment aux fondements de la domination masculine des sociétés.

Robert Hirsch

Le comédien Robert Hirsch, ancien sociétaire de la Comédie-Française, est mort le 16 novembre à l'âge de 92 ans. Habitué autant de la scène que du grand écran, il a reçu de nombreuses récompenses, dont quatre Molière.

Azzedine Alaïa

On le surnommait "le petit prince de la couture" : le créateur de mode Azzedine Alaïa est mort le 18 novembre, à 77 ans. Anticonformiste, présentant ses collections quand il le souhaitait, il a habillé les plus célèbres mannequins de la planète.

Jean d'Ormesson

Monument de la culture française, l'écrivain Jean d'Ormesson est mort le 5 décembre à l'âge de 92 ans. Longtemps directeur du Figaro, il était membre de l'Académie française depuis 1973.

Johnny Hallyday

C'était la plus grande rock star que la France ait connu. Atteint par un cancer du poumon, Johnny Hallyday, qui se battait depuis plusieurs mois contre la maladie, est mort le 6 décembre à 74 ans, laissant de nombreux fans de tous les âges. Un hommage populaire gigantesque, presque sans précédent, lui a été rendu.

Jacques Chérèque

L'année se termine sur le décès de Jacques Chérèque, le 24 décembre à 89 ans. Père de François Chérèque, Jacques Chérèque fut numéro 2 de la CFDT, puis préfet en Lorraine et ministre sous le gouvernement de Michel Rocard.