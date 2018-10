Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. Le chanteur était l'invité de l'émission "C à vous" vendredi soir pour sa dernière interview à la télévision.

Charles Aznavour était l'invité de l'émission "C à vous" diffusée vendredi soir

C'est sa dernière apparition publique. Mort dans la nuit de dimanche à lundi, Charles Aznavour avait accordé vendredi soir une interview à l'émission de télévision "C à vous", diffusée sur France 5.

"Je vis en scène"

Le chanteur avait notamment donné des nouvelles de sa santé alors qu'il avait dû interrompre sa tournée de concerts après une mauvaise chute et une fracture du bras.

"J'ai ce qu'il faut à la maison pour me soigner (...) Il y a plein de choses que je ne faisais pas avant, mais il le faut. Je ne vais pas arriver devant le public comme un malheureux".

L'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine lui avait demandé : "Si vous quittez la scène, vous mourrez ? Vous le sentez ?" Et Charles Aznavour de répondre : "Moi, je ne peux pas ne pas vivre et je vis en scène. Je suis heureux en scène et ça se voit".

Il affirmait également ne pas se sentir vieux mais "vivant", avec pour objectif d'atteindre l'âge de 100 ans.