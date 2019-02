VIDEO : Jean-Claude Van Damme à Quetigny ?

Côte-d'Or, France

C'est un ambassadeur de choix qu'a choisi l'enseigne Caffe Vergnano installée à Quetigny pour inciter ses clients à réserver. Et il vaut mieux ne pas trop énerver le serveur. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine, il arrive à s'énerver tout seul !

En Fait, Jean-Claude Van Damme n'est pas vraiment dans le restaurant. C'est un montage avec une incrustation d'image, mais c'est original et plutôt marrant. Dans les commentaires postés sur la page Facebook de ce restaurant, Romain trouve "qu'il y a de plus en plus de moyen" et pour Tony "Jean-Claude a de plus en plus la frite." ..

Les commentaires à la vidéo -

Jean-claude Van Damme aurait effectivement pu travailler comme serveur. Il raconte ses débuts à Thierry Ardisson