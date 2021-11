VIDÉO - Joséphine Baker, la femme engagée

Alors que Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre, France Bleu Périgord dresse le portrait de l'artiste américaine enracinée en Dordogne à travers quatre vidéos sur son histoire. Ce mercredi, découvrez Joséphine Baker, la femme engagée.

Exubérante et engagée, paillettes et uniforme : les deux coexistent avec Joséphine Baker. L'artiste, qui fera son entrée au Panthéon à la fin du mois de novembre, a mené de nombreux combats tout au long de sa vie. Membre de la Ligue internationale contre l’antisémitisme en 1938, elle s'investit dans la Résistance dès le début de la Seconde Guerre mondiale et utilise sa célébrité pour obtenir des informations sensibles. Engagée aux côtés du général de Gaulle, elle obtiendra le grade de sous-lieutenant dans l'armée de l'Air. En 1961, elle a reçu la Légion d’honneur et la Croix de guerre avec palme pour son action dans la Résistance.

Joséphine Baker, née aux États-Unis à l'époque de la ségrégation, a également combattu le racisme toute sa vie. Elle était présente en 1963 à Washington lors de la "Marche pour l'emploi et la liberté" où Martin Luther King a lancé son fameux "I have a dream". Ce jour-là, on le sait moins, Joséphine Baker avait aussi pris la parole devant les 250.000 personnes rassemblées pour défendre les droits civiques.