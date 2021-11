VIDÉO - Joséphine Baker : le Périgord, son troisième amour

Alors que Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre, France Bleu Périgord dresse le portrait de l'artiste américaine enracinée en Dordogne à travers quatre vidéos sur son histoire. Ce dimanche, découvrez Joséphine Baker, l'amoureuse du Périgord.

"J'ai deux amours, mon pays et Paris !" chantait Joséphine Baker. Elle aurait pu également chanter son amour pour le Périgord. Alors que l'artiste fera son entrée au Panthéon à la fin du mois de novembre, France Bleu Périgord vous propose une série de vidéos pour dresser son portrait. Après "Joséphine Baker, la femme engagée", ce dimanche c'est le lien particulier que la chanteuse a entretenu avec la Dordogne qui nous intéresse. Dans les années 30, Joséphine découvre le château des Milandes, un château du 15e siècle construit par un seigneur pour sa dame, véritable château de conte de fée. À l'époque, les Milandes s'appelle les Mirandes avec un "r". Mais c'est trop dur à dire pour l'Américaine Joséphine Baker. Voilà pourquoi elle change le nom des lieux.

Splendeurs d'un château de conte de fée

Joséphine Baker commence par louer les Milandes en 1938 avant de l'acheter dix ans plus tard. En 1947, elle se marie dans la chapelle du château avec le chef d’orchestre Jo Bouillon. À deux, ils transforment le château. Électricité, chauffage central : c'est une révolution pour l’époque. L'artiste choisit une robinetterie plaquée or pour sa salle de bain elle-même décorée en noir et or, aux couleurs de son flacon de parfum. Elle fait poser un carrelage peint à la façon d'un imagier pour susciter l’intérêt de ses enfants, sa "tribu arc-en-ciel", douze enfants adoptés aux quatre coins du monde.

Contrainte de vendre

Joséphine Baker gâte aussi les enfants du voisinage. Sa petite voisine, Georgette, l’appelle “Tata Jo”, elle lui offre une poupée. Joséphine Baker accueille et dépense sans compter dans la salle de réception de son château du Périgord. Elle ouvre même une guinguette. Mais certains en profitent. En 1964, endettée, elle est contrainte de mettre son château en vente. Grâce à une intervention télévisée de Brigitte Bardot, la vente est repoussée en 1968. Mais le château ne se vend même pas la moitié de sa valeur.