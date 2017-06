VIDÉO - Interpellé sur Twitter, Julien Doré donne rendez-vous à la petite Emy, 6 ans

La petite Emy, 6 ans, avait interpellé Julien Doré sur Twitter début juin. Le chanteur lui a répondu vendredi. Il lui donne rendez-vous avant son concert à Aulnoye- Aymeries, près de Maubeuge le 29 juillet prochain.

« Emy est super heureuse. Elle m’a demandé toute la semaine si Julien Doré avait répondu, et je lui disais non. J’y croyais un peu, parce que je sais qu’il est très actif sur Twitter, et qu’il écrit lui-même ses messages. Mais je voyais rien venir et je pensais que ça allait tomber à l’eau. Il a fini par répondre et elle est super contente. J’ai reçu un message privé de son équipe et Emy va pouvoir le rencontrer à Aulnoye-Aymeries ! », raconte Laura, la maman à France Bleu Nord.

La petite fille de 6 ans va enfin rencontrer son idole. Julien Doré a été attendri par sa vidéo sur Twitter. Une vidéo très touchante : « Bonjour Julien, je m’appelle Emy et j’ai 6 ans. Après avoir rencontré mon rêve de rencontrer la reine des neiges, Aniel et Mickey, il m’en reste un… Toi . Papa et maman viennent te voir le 29 juillet 2017 pour les Nuits Secrètes à Aulnoye. Puis je venir te remettre ceci en main propre ? ».

Et la petite fille montre son dessin. On y voit un panda qui tient dans ses mots un gros cœur rouge, un palmier et un soleil. Emy a aussi écrit « Coco Caline », titre du dernier single du chanteur. La vidéo se termine par ces derniers mots : «Merci de faire voyager cette vidéo jusqu’à Julien Doré. Il n’y a pas d’âge pour rêver ».

Julien Doré a l'habitude de répondre lui même à ses fans sur Twitter . Il ne pouvait pas rater le message tout mignon de la petite belge. Il lui a donc répondu ce vendredi 22 juin : « Chère Emy, rendez-vous toi et moi le 29 juillet prochain pour une rencontre avant le concert !! ».

Chère Emy, rendez-vous toi & moi le 29 Juillet prochain pour une rencontre avant le concert !!

💙🌸🐼🌸💙@AuguriProdpic.twitter.com/hG4vIKfAr2 — Julien Doré (@jdoreofficiel) June 22, 2017

La rencontre aura donc lieu le 29 juillet à Aulnoye-Aymeries, près de Maubeuge dans le Nord. Julien Doré sera en concert ce jour-là dans le cadre du festival Les Nuits secrètes.