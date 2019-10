VIDEO : L'acteur Grégory Montel intronisé Corsaire Basque d'honneur lors du Festival du Film de Saint Jean de Luz

Dans le cadre du Festival International du Film de Saint Jean de Luz, l'acteur et membre du jury 2019, Grégory Montel, a été intronisé Corsaire Basque d'honneur dans l’Ordre des corsaires basques.

Saint-Jean-de-Luz, France

Du XVIIème au début du XIXème siècles Saint Jean de Luz était la cité des corsaires. Ces derniers firent du golfe de Gascogne un véritable "nid de vipères" au dire des Anglais. Plus proche de nous dans le temps et sur le modèle des confréries a été fondé en 1973 l’Ordre des corsaires basques qui œuvre principalement à la conservation du patrimoine maritime de Saint Jean de Luz et Ciboure. C'est cet équipage qui tout les ans lors du Festival International du Film de Saint Jean de Luz honore l'un des membres du jury du festival. Après Corinne Masiero en 2018, Michèle Laroque en 2017,... pour l'édition 2019 c'est l'acteur Grégory Montel qui a été fait Corsaire Basque d'honneur lors d'une cérémonie aux Halles de Saint Jean de Luz.

Grégory Montel

Triple casquette à Saint Jean de Luz pour Grégory Montel connu du grand public pour sa participation dans la série de France 2 "10 pour cent" et celle de M6 "Le grand bazar". Il est au festival du film en tant que membre du jury, en tant qu'acteur ayant présenté lors de la soirée d'ouverture le film de Grégory Magne "les parfums" en compagnie d'Emmanuelle Devos et enfin en tant que réalisateur avec "les chiens aboient" l'un des courts-métrages des Talents Cannes Adami 2019.