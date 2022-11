VIDÉO - L'émission "Tous en cuisine" de Cyril Lignac tournée en Dordogne

Jérôme Anthony a enfilé son déguisement de père Noël et ses équipes ont installé sa cuisine place de la Liberté, devant la mairie de Sarlat. L'animateur était en Dordogne ce jeudi, pour tourner un épisode de l'émission Tous en cuisine diffusée sur M6 et qu'il co-anime avec le chef Cyril Lignac.

Il cuisine devant une centaine de fans

On ne pourra pas dévoiler le plat cuisiné, car il faut garder le secret avant la diffusion le mois prochain mais le principe est le même que d'habitude : Cyril Lignac est en direct depuis Paris, et il guide Jérôme Anthony dans la réalisation d'une recette. Une centaine de fans de l'émission sont venus assister au tournage, comme Geneviève. Elle regarde chaque épisode, mais devant l'animateur, elle ne peut pas s'empêcher de sourire. "Il n'est pas très bon cuisinier", dit-elle en riant.

La recette préférée de Geneviève, c'est le foie gras au micro-ondes. Elle avait vu Cyril Lignac le faire à la télé, alors elle a testé. "Je ne devrais pas dire ça alors qu'on est en Périgord", dit la Sarladaise en pouffant.

Les enfants aussi sont restés tout près de Jérôme Anthony pendant qu'il cuisinait. Clément le trouve très fort. "Il est surtout là pour faire rigoler. Et avec Cyril, c'est plus facile", dit le petit garçon. Il a goûté le plat cuisiné par Jérôme Anthony ce soir et il valide à 100%.

L'épisode tourné à Sarlat sera diffusé sur M6 le 23 décembre prochain.

