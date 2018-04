La Dordogne sera à l'honneur à la télévision ce mardi 17 avril avec la diffusion d'un nouvel épisode de la série policière "Capitaine Marleau" sur France 3. "Sang et lumière" a été tourné en juin dernier dans le Périgord noir entre Cénac, Beynac, Domme, Montpazier, Castelnaud, etc.

Dans cet épisode inédit on retrouve la capitaine de gendarmerie incarnée par Corinne Masiero en compagnie de David Suchet, le très charismatique Hercule Poirot de la BBC. L'intrigue se déroule dans la communauté anglaise d'un petit village.Une ex-journaliste anglaise mariée au maire du village est enlevée. Marleau va partir à la recherche du coupable.

Dès les premières secondes, la Dordogne est mise à l'honneur. - France 3

Dès les premières secondes, un plan aérien nous emmène sur la place principale de Belvès avec son clocher et sa halle. On y revient à plusieurs reprises au cours de la série. Une fois le générique lancé, La-Roque-Gageac, majestueuse sous un soleil de plomb, apparaît devant nos yeux. Assise dans un canoë, Corine Masiero navigue sur la Dordogne.

Corinne Masiero incarne le Capitaine Marleau. - France 3

Quelques minutes plus tard, direction Beynac et son château. Des figurants répètent pour un spectacle. Première apparition de David Suchet. On comprend alors qu'une comédienne a disparu. Les champs de noyers, la chapelle monolithique de Domme, la pierre de Montpazier, tout ce qui fait le charme de la Dordogne est présent à l'écran.

Cet épisode s'est offert deux invités. David Suchet, le célèbre Hercule Poirot de la série de la BBC et Laura Smet dont la première apparition n'est pas sans résonance avec l’actualité du moment. Les amoureux du Périgord seront servis par les belles images de la réalisatrice Josée Dayan, même si les plus connaisseurs seront troublés par quelques raccords. Corinne Masiero est en pleine forme en gendarme Ch'ti sans filtre. Pour suivre le scénario, il faudra s'accrocher un peu. En moyenne, les épisodes de "Capitaine Marleau" rassemblent plus de 6,5 millions de téléspectateur. L'épisode "Sang et lumière" est diffusé à 21h ce mardi 17 avril sur France 3.