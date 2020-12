VIDEO - l'équipe de France Bleu Gironde vous souhaite un joyeux Noël

En vidéo, toute l'équipe de France Bleu Gironde se dévoile à vous et vous souhaite un Joyeux Noël 2020 !

Après vous avoir proposé son calendrier de l'avent depuis le 1er décembre avec photos des membres l'équipe et jeux-cadeaux, votre radio, France Bleu Gironde, vous souhaite un joyeux Noël.

Agents de gestion, animateurs, chargées d'accueil, chefs de service, journalistes, régisseur et techniciens, ils sont à vos côtés tous les jours pour vous informer et vous divertir.

Toutes les photos de ce diaporama-vidéo sont signées Jessica Calvo