C'est un rêve éveillé pour la Rossfeldoise de 27 ans. Adeline Vetter vient d'être élue Miss Alsace lors d'une cérémonie, en grande pompe, au Royal Palace de Kirrwiller. Dès le lendemain, lundi 11 septembre, elle était dans les studios de France bleu Alsace pour livrer ses premières réactions.

ⓘ Publicité

Une candidature au détour d'une conversation

"Je me suis réveillée déboussolé en me disant "wahou, je suis Miss Alsace 2023 !" À l'annonce du résultat - et de son sacre - cette amoureuse des animaux avoue avoir "été perdue dans l'espace temps. C'était totalement fou, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. En un claquement de doigt, ma vie a pris une autre dimension. Ça a été, étourdissant".

Adeline l'avoue bien volontiers, se présenter à Miss Alsace ne lui avait "jamais traversé l'esprit. Ça n'était pas dans mon projet de vie, ça n'a jamais été un rêve. Puis au détour d'une conversation, d'une rencontre et d'un "et si tu te présentais", je me suis dit pourquoi pas."

Grand bien lui a pris, voilà la Rossfeldoise désormais "ambassadrice" de l'Alsace. La plus âgée des Miss jamais élue depuis la création du concours représentera la région lors du show Miss France le 16 décembre à Dijon.