VIDEO - L'Ode à la vie de Françoise Fabian

Lors d'une rencontre avec le public, au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz, François Fabian a lancé une hymne à la vie qui a ému les spectateurs présents lors de cette échange.

Invitée au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz pour la projection, en compétition, du premier long-métrage d'Aurélie Saada "Rose", Françoise Fabian a échangé avec les spectateurs du cinéma Le Sélect lors d'une rencontre qui lui était dédiée. Lors de cette Master-class, elle a évoquée sa carrière et sa filmographie en compagnie de Guillemette Odicino puis a répondu aux questions du public.

Une spectatrice : le secret de votre vitalité et de votre humanité

Françoise Fabian : J'aime la vie avec tout ce que ça comporte. Tout ce qu'elle offre de possibilités. ll faut la respecter. J'ai connu des drames dans ma vie, j'ai eu des douleurs terrifiantes. J'ai voulu mourir et puis je me suis toujours dit que si on m'avait donné cette vie là, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Je me suis intéressée à beaucoup de choses. Je me suis pas désintéressée de la vie des autres, du métier. Je me suis raccrochée à tout ce qui pouvait me rendre la vie possible. Je ne me suis jamais laissée aller, jamais.

Françoise Fabian de conclure par "Ça vaut la peine !"

