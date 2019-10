VIDEO La bande-annonce de la fiction événement de TF1 "Le premier oublié"

TF1 propose en partenariat avec France Bleu lundi 7 octobre à 21h05 une nouvelle fiction, réalisée par Christophe Lamotte, avec Muriel Robin et Matt Pokora. Un téléfilm sensible et émouvant sur la maladie d'Alzheimer, adapté du roman éponyme de Cyril Massarotto.

L'histoire

Depuis des années, Axel a coupé les ponts avec sa famille, dévastée par un drame dont on lui a fait porter la responsabilité. Quand le cargo sur lequel il est cuisinier fait escale dans sa ville natale, il décide d’aller voir sa mère, Françoise. C'est un choc : elle ne le reconnaît plus. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Françoise oublie désormais des pans entiers de sa vie. Axel est le premier de la fratrie à disparaître de sa mémoire. Pourquoi lui ? Que se cache-t-il derrière cet oubli ? Et alors qu’Ivan et Lucie ont accepté de la faire admettre en centre, Axel s’y oppose frontalement et retarde son départ pour s’occuper d’elle, malgré les tensions. Entre la mère et le fils s'ouvre alors le face-à-face si longtemps redouté et pourtant nécessaire. Contraints l'un et l'autre à un voyage dans la mémoire familiale avant que tout ne s'efface, trouveront-ils les clés pour enterrer les fantômes du passé ?

Muriel Robin, quel regard portez-vous sur ses débuts d’acteur de Matt Pokora?

Matt est un homme solide qui a une épaisseur, donc une présence. Son souhait d’incarner un rôle aussi complexe en dit beaucoup sur lui. Il n’a pas choisi d’interpréter un beau gosse qui vit sur un yacht, les cheveux au vent. Matt a refusé la facilité. Il recherchait un rôle qui ait du sens et une authenticité. Il est très intéressant. Je n’ai pas encore vu les rushs mais il est possible qu’il ressorte quelque chose «d’animal» à l’image. Evidemment, son physique ne gâche rien ! Il est beau garçon et il n’y en a pas tant que ça dans le cinéma français. Mais attention, Matt est d’abord un acteur. On ne devient pas comédien. On a du talent tout de suite ou jamais. En plus, c’est un travailleur acharné. Je n’ai pas eu de conseils à lui donner, je n’en ai pas ressenti le besoin. On a répété ensemble en amont et dès le premier clap, il était prêt. Matt est dans une grande sobriété de jeu. Il a tout de suite trouvé sa place.

Matt Pokora, comment s’est déroulée votre rencontre avec Muriel Robin ?

On s’était brièvement rencontrés, notamment sur les Enfoirés, mais on se connaissait très peu finalement. Notre relation mère-fils s’est surtout façonnée en dehors du tournage, lors des fous rires au maquillage, des coupures déjeuner autour de grandes tablées… mais surtout parce que c’est un sujet qui la touche aussi profondément. Muriel est très attentionnée. Elle m’a offert mon premier siège de comédien, ce qui m’a vraiment touché. On s’apprécie beaucoup, on est très complices et je crois que cela transparaîtra forcément à l’écran. Je souhaite à tout comédien d’avoir une maman de cinéma comme Muriel : c’est génial ! Auprès d’elle, je me suis senti très rapidement en confiance. On joue de façon débridée et cela aide. Spontanément, elle me donne des petits trucs, des petites clés. Je suis moi aussi force de proposition et je n’ai pas hésité à lui suggérer aussi des choses. On échange beaucoup et c’est un vrai bonheur !