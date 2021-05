VIDÉO - La famille Perlissard d'Alès poursuit ses aventures XXL sur TF1 : avec un neuvième enfant ?

Les Pelissards, originaires du Doubs et alésiens depuis peu, sont vraiment une famille XXL. Amandine et Alexandre participent depuis trois saisons au programme de TF1, "familles nombreuses" qui met en lumière le quotidien de douze familles ayant fait le choix de voir tout en grand.

"Familles nombreuses, la vie en xxl", l'émission cartonne sur TF1 (1M spectateurs). Du lundi au vendredi, le quotidien de douze familles nombreuses qui ont décidé de voir la vie en grand. Parmi elles, des gardois. Les Pelissard et leurs huit enfants (de 1 à 15 ans). Ils sont à l'affiche chaque fin d'après-midi (17H25) dans un programme qui colle bien "à leur réalité". Et un, et deux et....sans doute pas une équipe de foot, mais huit enfants dont un d'un premier lit, un véritable sacerdoce qu'assument Alexandre et Amandine.

On voulait faire passer le message qu'une famille XXL c'est possible

"Les Pelissard, on ne voit qu'eux", dans le parc, les alésiens (originaires du Doubs) sont vite repérés. La tribu, quand elle se déplace, ne passe pas inaperçue (à pieds, en poussettes ou à vélos). Leur quotidien, toute la semaine sur une "chaîne mainstream", visiblement fait parler dans la ville. "Notre choix de vie interpelle" explique Amandine la maman de la fratrie. Un éclairage médiatique qui séduit, Léna, 8 ans, "ça m'amuse et on m'en parle à l'école, on me dit qu'on est une famille géniale".

Les commentaires inamicaux, comment dire ?

Un million de spectateurs en moyenne. Une communauté de 170.000 personnes sur les réseaux sociaux, pas tous bienveillants. La maladie infantile, "nous recevons beaucoup de messages de sympathie, pas tous" confie, Amandine Pelissard. Cette famille qui a fait le choix un temps de cesser le travail pour s’occuper de la tribu a fait l'objet de quelques malveillances (autour du thème, ils vivent sur les allocations familiales). "Peu me chaut", nous l'avons choisi, depuis nous avons monté une micro-entreprise d'influençage sur le net".

Que du bonheur, du boulot, mais que du bonheur

Léo - l’aîné - né d'un premier lit - puis, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector, Octave, le petit dernier. "De fortes personnalités, des disputes mais surtout du bohneur" confie le papa des 7 derniers de la tribu Pelissard. Une famille qui a signé pour sa 3e saison dans le "docu-réalité" de TF1. Un autre prénom pourrait - devrait - s'ajouter à cette liste, "un épisode de plus".