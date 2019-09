VIDEO - La Nordiste Elodie Vanpeene participe aux Masters de l'émission "N'oubliez pas les paroles"

Villeneuve-d'Ascq, France

N'oubliez pas les paroles, vous connaissez sans doute cette émission, sur France 2. Présentée par Nagui, elle voit s'affronter des chanteurs qui doivent retrouver les paroles manquantes des chansons qui défilent, comme dans un karaoké. Ce lundi soir ont débuté les "Masters", les seize meilleurs candidats de ces dernières années se retrouvent sur le plateau. C'est le cas d'Elodie Vanpeene, une habitante de Villeneuve d'Ascq de 31 ans, dans la métropole lilloise, professeure des écoles à Tourcoing.

Sa première participation remonte à 2016, alors qu'elle avait passé les castings un peu par hasard, inscrite en secret par son compagnon. Elle a conservé le micro d'argent pendant 15 émissions. Cette amoureuse de la chanson française connaît des centaines de morceaux par cœur, elle travaille énormément pour les apprendre, en notant les "pièges" sur un petit carnet. "Au début, il faisait une dizaine de pages. Aujourd'hui, je dois en rajouter !" raconte cette pétillante trentenaire.

Fan de Céline Dion et Patricia Kaas

Sa préférence va aux chanteuses à voix, comme Céline Dion, Lara Fabian ou Patricia Kaas. Elle a eu plus de mal à apprendre les titres d'Etienne Daho ou de Julien Doré, mais elle y est arrivé. "Bizarrement, il m'est souvent arrivé de me tromper sur les chansons que j'adore. Peut-être que je les ai moins travaillées parce que je croyais les connaître par cœur".

Malaise avant l'enregistrement

Elodie a été sélectionnée pour les Masters 2017, 2018, et donc 2019. Les émissions ont été enregistrées fin août. Pour voir Elodie, ce sera samedi 14 septembre, en huitièmes de finale, et elle a bien failli ne pas pouvoir participer car elle a fait un malaise juste avant l'émission : "je me suis dit que c'était ma dernière chance, qu'il fallait que je la saisisse. Mais mon corps était incapable de me porter ! Grâce au soutien de l'équipe et des Maestros, j'ai réussi à monter sur ce plateau je ne sais comment. Sans vous dévoiler les résultats, c'est pour moi la plus belle des victoires".

Le tournoi dure deux semaines. La demi-finale et la finale, ce sera le samedi 21 septembre, en prime time sur France 2, à 21 heures. L'émission a transformé la vie d'Elodie, qui travaille désormais à mi-temps, et espère percer dans la chanson. Elle a enregistré deux titres, accompagnés de clips.

