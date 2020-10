VIDÉO - La série préhistorique Moah tournée en Dordogne à voir sur OCS

"Moah, c'est la préhistoire d'un mec". Voilà l'annonce énigmatique et alléchante de cette nouvelle série à découvrir dès ce jeudi 1er octobre à la télévision sur OCS Max. Cette série de dix épisodes de 26 minutes a été tournée à l'automne dernier en Périgord et raconte l'histoire d'un jeune Sapiens confronté à l'homme de Neandertal. Le Périgord fait évidemment partie du casting. L'équipe d'Empreinte Digitale, la maison de production, a installé ses caméras dans une dizaine de sites périgourdins : le Saut-Ruban à Saint-Mesmin, la Vallée de la Vézère avec Plazac (Grotte du Cros), Les Eyzies (Foret de Fonluc et Gorges d’Enfer), à Valojoulx (grotte du Menuisier) et la vallée du Céou à Saint-Cybranet.

La série raconte les difficultés d'un garçon "différent". Sa mère s’inquiète un peu trop pour lui, son père est absent, son chef n'écoute jamais ses idées, il n'a aucune perspective d'évolution, et une belle étrangère ne le remarque même pas. Mais tout ça se déroule voilà 45.000 ans et ça change les choses.

Pas de dialogues

Le réalisateur Benjamin Rocher s'est appuyé sur des données scientifiques pour réaliser la série. Il n'y a pas de dialogues, pas de musique et pour seul fond sonore, le bruit de la nature et quelques échanges que l'on imagine d'époque. Le festival Séries Mania, qui avait sélectionné Moah avant d'annuler son édition pour raisons sanitaires, avait salué une série "tantôt drôle, émouvante ou angoissante", un "ovni", "une prouesse narrative et visuelle".

C''est l'acteur Tigran Mekhitarian qui joue le rôle de ce jeune Sapiens. La Nouvelle-Aquitaine et le département de la Dordogne ont apporté leur soutien à la réalisation de cette série. Elle est à découvrir sur OCS Max dès ce jeudi 1er octobre à 20h40.