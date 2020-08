VIDÉO - Landes : la vague impressionnante surfée par Benjamin Sanchis à Seignosse

C'est la vidéo qui a enflammé la toile et tous les fans de surf ce week-end. Ce samedi matin, le surfeur français Benjamin Sanchis, connu pour avoir surfé les plus grosses vagues du monde, était sur la plage des Estagnots à Seignosse. Sur la vidéo prise par son ami Greg Menager, on le voit debout dans le barrel, son bras droit en l'air qui semble à peine frôler le haut de la vague.

Un gros swell qui a visiblement ravi le surfeur. Sur son compte Instagram, il a commenté "Celle-là a fait du bien ce matin" ("This one felt good this morning"). Les internautes aussi ont apprécié, puisque sur le compte Instagram Ocean Surf Report, la vidéo comptabilise déjà presque 20.000 vues.