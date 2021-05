VIDEO - Le chanteur Guillaume Grand se confie sur sa vie dans les Landes

Habitant dans les Landes depuis 17 ans, le chanteur Guillaume Grand, que le grand public a découvert avec son tube "Toi et moi", s'est confié sur sa vie dans la région alors qu'il s'apprête à sortir son 3ème album. Musique, surf, Jacques Brel, confit de canard... ses passions, ses envies, ses goûts.

Invité de la Nouvelle Scène Aquitaine de France Bleu, l'artiste Guillaume Grand nous a fait découvrir son troisième album "(Des) Espoirs". Après son tube "Toi et moi", puis un second album qui n'a pas rencontré son public, il revient avec un nouvel opus qu'il a murit et travaillé dans les Landes où il vit depuis 17 ans. Lors de cette rencontre, Guillaume Grand s'est confié sur sa vie dans les Landes à Bénesse-Maremne, ses passions, ses envies, ses goûts...

France Bleu Gascogne : Ton occupation préférée

Guillaume Grand : Faire la musique !

Le plus beau souvenir en tant qu'artiste

J'en ai plein de très bons, on ne peut pas en choisir qu'un. D'être apprenti artiste. De l'être c'est mon plus beau souvenir.

Une bonne raison d'écouter ton nouvel album

Parce que ça fait du bien. Si t'es pas au top, tu n'iras pas beaucoup mieux. Mais ça peut te caresser un petit peu.

Avec quel artiste aimerais-tu jouer

Avec Jacques Brel...

La 1ère fois où tu as entendu l'un des tes titres à la radio

C'est à Mimizan, on était allé faire une compétition de skate et surf avec les copains. Dans la voiture je leur avais dit "Mon nouveau single est sorti chez une grande maison disques. Vous allez voir, ça va passer à la radio". Personne ne me croyait. Je ne sais plus quelle radio c'était, mais du coup moi, j'étais content, limite plus parce qu'ils l'entendaient, content pour moi, mais surtout leur rappeler "alors qui avait dit à un moment qu'il passerait à la radio !"

Ton sport préféré

Le surf. J'en fais beaucoup moins mais cela reste mon sport préféré.

Une bonne raison de vivre dans les Landes

Il y fait beau, il y fait bon vivre pour les gens et... pour le surf aussi

Un endroit à découvrir dans la région

La Gardonne (24) où j'ai une maison de famille avec mes parents. On y fait beaucoup de sorties en kayak sur la Dordogne. Les gens ne savent pas que c'est si beau par chez nous.

Une spécialité de la région

Le confit de canard ! Je peux en manger plein. En manger au resto le midi, en manger à la maison le soir, j'en mange partout, même où il n'y a pas de bon confit de canard j'en mange !