VIDEO - Le clin d'oeil à l'Aviron Bayonnais d'Antoine Griezman depuis le Qatar

Décidément, le rugby est partout et même au Qatar ! En pleine Coupe du Monde, et en plein entrainement, Antoine Griezman, le milieu de terrain des Bleus s'est mis à jouer au rugby. Dans une vidéo, on le voit effectuer quelques passes avec un collègue de l'équipe de France et parler de sa jeunesse à Bayonne où il vivait quand il était en formation à La Real Sociedad. Il y fait même allusion aux matchs de l'Aviron Bayonnais qu'il allait voir au stade Jean Dauger.

