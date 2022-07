VIDÉO - En Creuse, la fête de la pomme de terre de Saint-Fiel fait le buzz grâce aux Bodin's

Il a suffi d'un simple mail ! Les organisateurs de la fête de la pomme de terre de Saint-Fiel voulaient faire le buzz autour de la 16e édition de leur manifestation. Ils ont alors pensé aux Bodin's, le duo comique qui rempli les Zéniths et les salles de spectacles. Il détient même le record très convoité de ventes de billets en France, tous spectacles confondus. David Valladeau, le président du comité d'organisation de la fête de la pomme leur a envoyé un courriel et une dizaine de jours plus tard, il a reçu une vidéo.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le buzz en quelques jours

La vidéo est sur la page Facebook du club de Saint-Fiel qui est à l'initiative de la fête de la pomme de terre. Le président du comité d'organisation l'a postée dès sa réception, le vendredi 15 juillet. En quelques jours à peine, elle a déjà fait 20 000 vues ! "On a réussi à faire le buzz et on très content" explique David Valladeau d'autant qu'au départ il n'y croyait pas vraiment. "On s'est dit on tente le coup et puis on verra" pensant qu'il n'aurait peut-être pas de réponse du duo. Les Bodin's ont pourtant joué le jeu. Ils ont bel et bien enregistré la petite vidéo promotionnelle pour inciter à venir nombreux à la fête de la pomme de terre le 7 août à Saint-Fiel.

David Valladeau, le président du comité d'organisation de la fête de la pomme de terre à Saint-Fiel Copier

Viendra ? Viendra pas ?

Depuis que la vidéo est en ligne, le téléphone de la mairie de Saint-Fiel sonne régulièrement. Les Bodin's font la publicité de la fête de la pomme de terre mais seront-ils présents le 7 août ? Les gens veulent savoir où trouver des places. Le maire a appelé les organisateurs. Il voulait lui aussi savoir raconte amusé David Valladeau "parce que s'ils viennent on va être embêté pour les places de parking". A priori, on ne devrait pas croiser Maria et son fils Christian à Saint-Fiel le mois prochain, à moins que les Bodin's fassent une autre surprise aux organisateurs de la fête.