Le Drômois Kaël entre dans l'aventure The Voice

Le Drômois Kaël a donc intégré l'aventure The Voice. Ce samedi soir, lors des dernières auditions à l'aveugle diffusées sur TF1, le chanteur de 37 ans a interprété "Still loving you" du groupe Scorpions. Et Marc Lavoine s'est retourné, séduit par son timbre de voix.

Sa fille de 10 ans le rejoint sur scène

Bonheur supplémentaire pour Kaël : sa fille de 10 ans qui habite en Ardèche avec sa maman ne devait pas assister à l'émission. Elle lui a fait la surprise d'être là et l'a rejoint sur scène.

Kaël a quitté la Drôme en 2013 pour vivre de la musique à Paris. Il s'est déjà produit dans plusieurs spectacles musicaux.