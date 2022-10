VIDEO - le métier de doubleur au cinéma avec la voix française de Leonardo DiCaprio

Damien Witecka est un comédien spécialisé dans le doublage. C'est lui qui prête sa voix dans les versions françaises des films de Leonardo DiCaprio, Giovanni Ribisi ou Tobey Maguire. Vous avez ainsi pu l'entendre dans "Titanic", "le Loup de Wall Streer", "Il faut sauver le soldat Ryan", "Avatar", "Spider-Man"... ( les films et acteurs qu'il a doublé ). Lors d'une séance en studio à Mont-de-Marsan, il a dernièrement réalisé une partie de l' habillage antenne de France Bleu Gascogne , l'occasion de le rencontrer pour découvrir ce métier de doubleur au cinéma.

France Bleu : Votre parcours pour arriver à faire du doublage ?

Damien Witecka : j'ai commencé le théâtre quand j'avais 17 ans lorsque j'étais à Dijon. J'ai fait le conservatoire et ensuite je suis monté à Paris où j'ai fait le Conservatoire national de Paris. J'ai fait beaucoup de théâtre où j'ai rencontré des gens qui faisaient du doublage.

Comment se déroule une séance de doublage ?

C'est très rare que vous puissiez voir le film avant. De toute façon, maintenant, pour des histoires de piratage, tout est très protégé. Il faut surtout bien écouter ce que jouent les comédiens que vous allez doubler. Et puis vous vous lancez dans le bain et essayez d'être à la hauteur. En doublage, on vous demande de faire en quelques jours ce qui a été fait en quelques mois, donc sans préparation aucune. Un acteur arrive, il travaille en amont, il prépare son personnage, toute son intériorité. En doublage, vous êtes obligés de capter ça très vite. Et non seulement il faut faire comme lui, mais en même temps il faut vous l'approprier suffisamment pour que ce soit aussi un peu comme vous. C'est à dire qu'à un moment, si vous n’êtes pas un mainate, si vous faites que reproduire ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il faut en même temps poser sa petite patte humaine et sa sensibilité. Moi, je dirais qu'il faut se mettre à poil, c'est à dire qu'à un moment, il vous faut oublier tout regard sur soi et se balancer de la façon la plus impudique possible.

Votre « filmograpghie » avec Leonardo DiCaprio

J'ai commencé avec Leonardo DiCaprio dans Roméo et Juliette avec des scènes bien, bien... C'était pas simple tout le temps. Je dirais même que Titanic était peut être plus simple. Un grand souvenir de doublage, cela reste Le loup de Wall Street qui était quand même assez difficile, mais un magnifique souvenir et une très belle équipe autour de moi. C'était beaucoup de bonheur, beaucoup d'intensité. Quinze jours de travail intense.

Je me suis déjà fait la remarque en me disant : tiens, si j'avais moins essayé de coller à ce qu'il fait en V.O pour lui rendre hommage, pour restituer ce qu'il joue. Et si je me l'étais plus approprié en disant mais en fait, oui, c'est comme ça qu'on le ferait aussi dans la vie ou comme ça qu'on dirait, comme ça que je le ressentirais. Je me suis rendu compte qu'en fait il faut trouver le juste milieu entre jouer ce qu’ii joue et en même temps le faire à sa façon pour qu'à un moment on se dise Ah, c'est génial ! On oublie que c'est une version étrangère et ça devient une version française. À un moment, on ne se pose plus la question.

La richesse de ce métier de doubleur au cinéma ?

La diversité, le fait de ne jamais faire exactement la même chose, de tomber parfois sur des personnages où tu te dis O_h lala, qu'est ce qu'il fait ? Comment je vais faire ça ?_ Et puis de galérer et de ne pas y arriver forcément tout de suite, mais de s'acharner. Et à un moment, de toute façon, on est payé pour le trouver. Donc il faut le faire, il faut le trouver. Mais ça ne se fait pas forcément tout de suite. Parfois, on sait que lorsqu’on commence un film, très souvent on va revenir sur les premières scènes parce qu'il fallait se chauffer, s'entraîner un peu. Et puis une fois qu'on est dedans, c'est bon, ça va plus facilement et on peut revenir sur certaines choses. Il faut un petit temps pour apprivoiser l'œuvre.