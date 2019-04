VIDÉO - Le Morbihan à l'honneur dans "Thalassa"... avec les images de l'accident de montgolfière

Morbihan, France

Le 22 mars dernier, en plein tournage à bord d'une montgolfière, l'équipe de l'émission "Thalassa" s'offrait, bien malgré elle, un plongeon dans les eaux froides du golfe du Morbihan. L'accident, qui n'a pas fait de blessé, avait été très commenté sur les réseaux sociaux. La présentatrice du programme, Fanny Agostini avait elle-même réagi dans un message posté sur Twitter.

"On a décidé de tout vous montrer !" - Fanny Agostini

Ce numéro de "Thalassa" consacré au Morbihan sera diffusé ce lundi 8 avril sur France 3 et dans un nouveau tweet, l'animatrice vient de révéler que les images de l'accident seront montrées aux téléspectateurs. "Bon on a décidé de tout vous montrer ! Absolument tout !" écrit Fanny Agostini dans son message Twitter accompagné d'une vidéo. Elle montre l'émission en plein montage.

Bon, on a décidé de tout vous montrer ! Absolument tout ! Rendez-vous le 8 Avril sur @France3tv pour @ThalassaOff !#thalassapic.twitter.com/WLITtMlWiz — Fanny Agostini (@Fanny_Agostini) April 3, 2019

"On est bien ici au-dessus du golfe du Morbihan, on a l'impression que rien ne peut nous arriver", explique la présentatrice dans son commentaire. "Quant tout à coup, un autre piège moins connu celui-là, se referme sur nous, explique la jeune femme. Une légère dépression liée à un manque de vent, crée un trou d’air et aspire notre montgolfière. S’ensuit une chute d’une quinzaine de mètres qui se termine dans une eau à 11 °C."

On a retrouvé la boite noire...

L'intégrale de la chute 🔊 ⬇️

Rendez-vous lundi 8 avril dès 21H00 sur France 3 pic.twitter.com/qDrB34jNaj — Fanny Agostini (@Fanny_Agostini) April 5, 2019

Au-delà de cet incident, l'émission ira notamment à la rencontre de Pierre Martin, ostréiculteur sur l’île aux Moines et de Christian Le Menach, agriculteur sur l’île Tascon. Il sera aussi question du naufrage de l'Erika et de ses conséquences pour Belle-Île.