VIDEO – Les secrets du vol de l'aigle de Sciez au-dessus de Dubaï dévoilés

Plus fort que Rihanna ! Il s’appelle Darshan et c’est un aigle impérial vivant sur les bords du Léman à Sciez. Il est devenu une star planétaire depuis que la vidéo de son vol au-dessus de Dubaï a dépassé les deux milliards de vues sur internet. Le 16 mars 2015 alors qu’il n’a que 4 ans, il s’est envolé du sommet de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa et ses 828 mètres de haut. Equipé d’une caméra, Darshan a filmé son vol plané de six minutes au-dessus de la ville des Émirats arabes unis. Un spectacle à couper le souffle qui a rapidement enflammé la toile et fait le tour du monde.

Ce vendredi soir, la chaine Ushuaïa TV propose un documentaire sur les coulisses du tournage. Le fauconnier Jacques-Olivier Travers, patron des "Aigles du Léman" à Sciez, raconte comment, avec son équipe, ils ont préparé ce survol de Dubaï. "La vidéo est magnifique mais c’est six mois de travail pour y arriver."

On fait 700 vols avant avec l’aigle pour lui apprendre à porter la caméra." - Jacques-Olivier Travers des "Aigles du Léman" à Sciez.

Aujourd'hui Darshan a 8 ans et vit aux "Aigles du Léman" à Sciez. (Photo Jacques-Olivier Travers) -

Le vol de Darshan le 16 mars 2015 au-dessus de Dubaï avait été organisé par l'ONG Freedom Conservation, pour attirer l'attention sur le sort des rapaces menacés de disparition.

“Un aigle à Dubaï” sera diffusé à 20h40 le vendredi 15 février sur Ushuaïa TV.