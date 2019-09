VIDÉO - Les superflics américains de TF1 battus par la série marseillaise "Plus belle la vie"

Pour ses 15 ans, la série "Plus belle la vie" a obtenu un carton d'audience mardi soir. La soirée spéciale en "prime time" sur France 3 a battu la saison 2 de "S.W.A.T." sur TF1.

Les 15 ans de "Plus belle la vie" célébrés au dernier festival de télévision de Monte-Carlo

Marseille, France

Au bar du Mistral, on pourrait sortir le champagne. Mardi soir, la série Plus belle la vie est arrivée en tête des audiences. Pour célébrer le 15e anniversaire, le programme était diffusé en première partie de soirée. Il a été regardé sur France 3 par 3,7 millions de téléspectateurs. Un score obtenu face à la saison 2 de S.W.A.T. sur TF1 et un nouveau numéro de Cash Investigation sur France 2.

Encore plus fort qu'en janvier

Sans compter les compilations d'épisode, le précédent "prime time" de Plus belle la vie, diffusé le 15 janvier dernier, avait rassemblé 3,52 millions de fans. "On est évidemment très content, explique Sébastien Charbi, producteur de la série. Mais le plus important est de voir que le public se renouvelle. 720.000 personnes avaient déjà vu en programme à la demande l'épisode de mardi. C'est la preuve que PBLV ne se regarde pas que sur une télé."

Deux millions de fans sur Facebook

Depuis 15 ans, la série tournée intégralement à Marseille met en scène, jour après jour, le quotidien des habitants du Mistral, un quartier imaginaire de la ville. Avec déjà plus de 3.500 épisodes, le programme totalise deux millions de fans sur sa page Facebook. En moyenne, 3,4 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous chaque soir.