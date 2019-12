VIDÉO - Lilou, des Salles-du-Gardon, participe à "N'oubliez pas les enfants" ce mercredi soir

Les Salles-du-Gardon, France

Du coté des Salles-du-Gardon, tout près d'Alès (Gard), commence une longue attente. Ils seront tous et nous avec devant France 2 ce mercredi à partir de 20h50, pour le second volet de l'émission présentée par Nagui, "N'oubliez pas les enfants". Parmi les huit candidats, Lilou, une collégienne de 12 ans, qui vit aux Salles-du-Gardon, tout près d'Alès. La première partie de cette "spéciale enfant" est passé le 25 décembre dernier et a rassemblé des millions de téléspectateurs. Et on saura dans la soirée si Lilou a gagné.