VIDEO - Lily Laplace remporte le jeu-concours piano de France Bleu La Rochelle

C'est la jeune Lily Laplace qui remporte le piano mis en jeu par France Bleu La Rochelle et Babiaud Rémy Pianos. Sélectionnée avec 4 autres finalistes, elle s'est imposée dans ce concours en interprétant "We wish you a merry Christmas".

France Bleu La Rochelle vous a proposé de vous filmer interprétant un chanson de Noël au piano. Vous avez été nombreux à nous envoyer votre vidéo et nous montrer votre talent pour remporter le piano droit mis en jeu dans ce concours. Un événement en partenariat avec Babiaud Rémy Pianos, magasin et atelier de pianos et clavecins à Rochefort.

Après réception des différentes séquences arrivées de Charente et Charente-Maritime, le jury a, dans un premier temps, sélectionné 5 candidats finalistes :

Eloïse de La Laigne

Lily de Saint Xandre

Luiza de Saint Rogatien

Marc de Chenac

Mahaut de La Rochelle

Ces 5 musiciens sont venus dans le studio "Jean-Louis Foulquier" de France Bleu La Rochelle pour y interpréter leur morceau de Noël directement sur le piano qui était mis en jeu. Après délibération sur la musicalité et l'interprétation, le jury a choisi de récompenser Lily Laplace, une jeune fille de 12 ans résidant à Saint Xandre. Elle a proposé son interprétation du cantique anglais de Noël : "We wish you a merry Christmas".

Lily Laplace et la musique

Lily Laplace, la gagnante du jeu concours piano de France Bleu La Rochelle, a 12 ans. Elle aime lire, la gym, la danse et surtout la musique. Lily a fait un an de trompette puis 4 ans de piano. Actuellement, elle est à l’école de musique de Lagord.

Lily a commandé un piano pour Noël. Elle possède un synthé mais elle aimerait avoir un vrai piano. C'est désormais le cas avec cet instrument qu'elle a brillamment remporté à ce jeu-concours. 88 touches, 3 pédales pour ce piano droit, cadre métallique, d'une valeur de 3 700 euros.

La réaction de Lily à l'annonce du palmarès de ce concours Copier