VIDÉO - "Love again" : découvrez le nouveau titre inédit de Céline Dion

Céline Dion est de retour. La chanteuse québécoise, qui a plusieurs fois reporté sa tournée pour des raisons de santé, a dévoilé ce jeudi un nouveau titre : "Love again". Cette chanson enregistrée en 2018 a été composée spécialement pour Love Again, un peu, beaucoup, passionnément, une comédie romantique en salles le 7 juin prochain. Un film dans lequel Céline Dion joue son propre rôle et donne la réplique à Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

Céline Dion - Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Official Lyric Video)

Réalisé par Jim Strouse, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui continue, après le décès de son fiancé, de lui envoyer des SMS. Une idylle naît alors avec le nouveau titulaire du numéro de téléphone, un journaliste, grâce à Céline Dion dont il doit rédiger le portrait. La chanteuse avait annoncé en novembre qu'elle serait à l'affiche de cette comédie romantique .

Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide (SPR) ou syndrome Stiff-Person, une pathologie neurologique rare caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répétés de spasmes musculaires douloureux. Une maladie qui l'empêche notamment de chanter comme elle le voudrait. Dans une vidéo de près de cinq minutes postée sur Instagram en décembre dernier , en français et en anglais, la star québécoise, visiblement très émue, avait annoncé le report de plusieurs de ses concerts.

Les spectacles qui étaient prévus entre le 24 février et le 11 avril 2023 auront finalement lieu du 6 mars au 22 avril 2024, a précisé l'équipe de la chanteuse sur son site internet. Pour l'heure, les concerts prévus à Paris, à la Défense Arena, les 1er, 2, 5, 6, 9 et 10 septembre 2023 sont maintenus.