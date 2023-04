VIDÉO - Marianne James : "Je veux faire un tour de France avec le camping-car de Britney Spears"

Son spectacle L'Ultima Récital avec l'inoubliable personnage d'Ulrika Von Glott, l'a révélé au grand public dès 1992. Une pièce musicale récompensée d'un Molière et jouée pendant quasiment 10 ans. Elle prend un virage télévisuel en 2004 en intégrant le jury de l'émission Nouvelle Star puis de La France a un incroyable talent sur M6. Son franc-parlé, sa spontanéité et son humour fantasque font mouche auprès des téléspectateurs depuis plus de 20 ans.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Marianne James, l'auteure-compositrice-interprète, guitariste et actrice française qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

La fille du nougatier

Marianne James est née le 18 février 1962 à Montélimar, la capitale du nougat, dans la Drôme. Ses parents sont patissiers-chocolatiers, puis deviennent naturellement nougatiers. Comment ne pas devenir gourmand dans ces conditions ? "Je suis fille de nougatier à Montélimar. Eh oui, si j'étais née à Dijon..."

Ses vacances en Ardèche

Enfant, Marianne James passe quasiment toutes ses vacances avec sa sœur chez sa grand-mère à Vinezac en Ardèche, à une quarantaine de kilomètres de Montélimar, ses parents étant très occupés pendant la haute saison avec la fabrication du nougat. "Moi, les premières vacances que j'ai passées avec mes parents, je devais avoir 13 ou 14 ans. Mon cœur et celui de ma sœur battent beaucoup pour l'Ardèche du Sud". Une région brute avec de vieilles pierres, où se mêlent ses souvenirs de baignade une fois par semaine à Balazuc et des petits lézards qu'elle appelle "ligrimis". Pour bien comprendre, Marianne se lance dans une subtile imitation du lézard au soleil : "Quand il fait trop chaud, ils alternent les pattes et hop, ils passent les autres pattes comme ça." L'ardèche est "sa région coup de cœur" comme elle l'aime l'appeler.

Son tour de France en camping-car

En pleine tournée, et alors qu'elle se trouve dans un hôtel et que l'insomnie la pousse à regarder n'importe quoi à la télévision, Marianne James découvre stupéfaite l'objet de ses rêves : le camping-car de Britney Spears ! Dès lors, elle ne pensera plus qu'à une chose : "Je veux faire une tournée en France avec le camping-car de Britney Spears, qui doit valoir genre 10 millions ou 20 millions d'euros. Elle a un lit de 2 mètres par 2. Elle a une armoire pour ses 200 paires de chaussures. Elle a sa table de massage, sa salle de sport, elle a son armoire à faux cils..." En somme, un hôtel de luxe roulant complètement démesuré, qui ne pourrait rouler sur aucune route française. Un rêve moqueur, mais l'artiste drômoise envisagerait quand même faire une tournée française avec un camping-car plus modeste. " (...) pour pouvoir s'arrêter où on veut, dans les Monts du Forez ou au bord d'une falaise, je ne sais pas où, vers la Normandie, se perdre dans le Jura, monter un peu plus haut en Savoie, dans les Alpes. Les Pyrénées sont sublimes, les Alpes sont sublimes. Le Massif central, je le connais de long en large, en travers. Et surtout avoir cette liberté de se réveiller où on veut." Ou bien, plus original, Marianne James se verrait bien équipée d'une paire d'ailes, voler comme un aigle (qu'elle imite également à la perfection !) au-dessus des montagnes douces du Massif central "J’ai un petit coup de cœur pour le Massif central... il est doux et ça me correspond."

Son drôle d'animal totem

Quel est vraiment le caractère de Marianne James ? Si elle devait se comparer à un animal typique de France, ce ne serait sûrement pas celui auquel vous auriez songé : "Moi, je ne serais pas une marmotte ou un isard ou un gypaète. Moi, je serais une percheronne. Vous savez, les percherons, ce sont des chevaux qui ont des articulations assez épaisses et ils ont de la moumoute blonde sur les sabots, de la perruque blonde sur les sabots et ils sont très placides." Un animal de trait qui n'est pas fait pour la balade. "Il n'y a pas de selle qui peut monter sur le dos d'un percheron parce que son dos est large comme ça. Donc je pense qu'il faut carrément se mettre sur son dos. Il faut envisager d'être vraiment fusionnel avec “il” ou “elle”. Et puis c'est la douceur même et la puissance même. Ce mélange de : on fusionne, allez, on partage, on donne tout ce qu'on a et tout le contraire". Un animal robuste au caractère entier qui lui correspond assez bien.

Le message d'Ulrika Von Glott

L'exubérante Maria Ulrika Von Glott, héroïne de son spectacle L'Ultima Récital, s'exprime toujours haut et fort. Son phrasé est marqué par un accent germanique assez prononcé, que l'on pourrait confondre avec l'accent alsacien. Qu'aurait-elle dit pour conclure cette interview ? "Elle aurait envoyé des baisers à son “schnucki putzi”. “Schnucki putzi”, ça veut dire le charmant petit chat, le “putzi” comme “pussy” en anglais, “pussycat”. “Schnucki putzi”, c’est un petit peu... Ça dépend qui vous le susurre à l'oreille. Mais théoriquement ça se dit, mais pas à tout le monde et pas en toutes circonstances !"

Tout est dans la voix

En attendant de retrouver Marianne James dans la saison 18 de La France a un incroyable talent sur M6, son nouveau spectacle Tout est dans la voix est actuellement en tournée dans toute la France. Un cours de chant interactif avec le public où elle endosse le rôle de professeure de chorale. Un seule-en-scène musical plein de bonne humeur et d'humour !

