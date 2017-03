VIDÉO - Revivez la météo présentée par Mélanie, atteinte de trisomie 21, sur France 2

Mélanie a pu le faire. la jeune femme de 21 ans, atteinte de trisomie 21, a présenté le bulletin météo sur France 2 ce mardi soir. Retrouvez sa météo en vidéo.

Ce mardi soir, Mélanie, 21 ans et atteinte de trisomie 21, a présenté la météo sur France 2. Encouragée par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, après plusieurs heures d'entraînement, la jeune femme a relevé son défi.

"Ça y est, je l'ai fait, je suis enfin une miss météo" - Mélanie

Mélanie s'était entraînée dans les studios de France 2 :

Mélanie se prépare et reçoit les derniers conseils de @ChloeNabedian ! 🙂#Melaniepeutlefaire et elle va le faire à 20.35 ! #Météo #France2 pic.twitter.com/4RdjfMf5YN — France 2 (@France2tv) March 14, 2017

Pour Mélanie Ségard, 21 ans, un "rêve" se réalise avec cette nouvelle initiative pour mettre en lumière le handicap intellectuel.

Mélanie porte un message : je suis capable dès lors que qu'on me donne la possibilité " - le président de l'Unapei

Mélanie "porte un message: 'Je suis capable dès lors que qu'on me donne la possibilité, que je suis accompagnée par la société'", a souligné le président de l'association Unapei (personnes handicapées mentales et leurs familles), Luc Gateau, auprès de l'agence AFP. Principale cause génétique de déficit mental, la trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui concerne 65.000 personnes en France et quelque 60 millions dans le monde. "A 100.000 likes, je présente la météo à la TV", avait lancé Mélanie dans une campagne sur Facebook début mars. Elle en a reçu plus de 200.000 en dix jours.