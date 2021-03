VIDÉO - Michel Drucker fait son retour sur France 2

Six mois après sa lourde opération du cœur, l'animateur de 78 ans présentera un numéro spécial de "Vivement dimanche". Un événement pour France 2 qui a posté un teasing assez surprenant sur son compte Twitter.

Dans cette courte vidéo, on voit un homme lacer ses baskets, mettre ses gants et monter sur son vélo d'appartement. Les phrases "Il vous a tant manqué" et "Il se remet en selle" apparaissent à l'écran. A la fin, on découvre un Michel Drucker souriant qui lance à la caméra "La télé c'est comme le vélo, ça s'oublie pas !"

En septembre 2020, Michel Drucker avait été opéré du cœur après avoir subi un triple pontage l'obligeant à repousser sa rentrée télévisuelle.