VIDEO : Mimie Mathy reçoit un Pyrénées d'honneur au Festival de Télévision de Luchon

Au festival de télévision de Luchon Mimie Mathy a reçu un Pyrénées d'honneur pour son rôle dans "Joséphine, ange gardien". Elle a également confirmé sa participation à la saison 4 de la série de Franc 2 "Dix pour cent".

Bagnères-de-Luchon, France

Plus de vingt ans pour la série de TF1 "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy et pas moins d'1 milliard et 100 millions de téléspectateurs ! Cette comédienne très appréciée du public a su depuis ses débuts faire de sa différence une force. Le Festival de Télévision de Luchon lui a rendu un hommage en lui remettant un Pyrénées d'honneur lors de la soirée de clôture de l’édition 2020. Sur la scène de la salle Henri Pac de Bagnères de Luchon elle était entourée de nombreux acteurs qui ont participé à cette série "Joséphine, ange gardien".

Mimie Mathy dans "Dix pour cent"

En avant-première et avec la complicité de Dominique Besnehard, le festival de Luchon a pu diffuser quelques images d'une autre série à succès "dix pour cent" où Mimie Mathy fait une apparition (saison 4) et dont la fin du tournage, en ce qui concerne cette comédienne, aura lieu lors de la soirée de remise des César.