VIDÉO - Miss Monde 2017 : Miss Inde couronnée, la France dans le top 5

Une étudiante en médecine indienne a été sacrée Miss Monde samedi, faisant de l'Inde le pays le plus titré du concours, à égalité avec le Venezuela. Miss France a terminé dans les cinq finalistes.

Et la plus belle femme du monde est... Manushi Chhillar. A moins d'un mois de Miss France 2018, cette étudiante en médecine indienne a été sacrée Miss Monde samedi dans la cité balnéaire chinoise de Sanya. Elle est la sixième Indienne couronnée de l'histoire de ce concours de beauté, créé en 1951. Elle rentre dans les pas des actrices de Bollywood Priyanka Chopra et Aishwarya Rai.

Elle s'est fait poser la couronne par la précédente lauréate, Stephanie del Valle, originaire de Puerto Rico.

Félicitations à la magnifique @akicheninoff pour son superbe Top 5 à #MissWorld2017 😍✨🇫🇷 pic.twitter.com/4759qP3Y9v — Caroline ~ Valentin (@REMS_NADEUGE) November 18, 2017

Ses deux dauphines sont l'Anglaise Stephanie Hill et la Mexicaine Andrea Meza. "Merci à tous pour votre amour et votre soutien", a tweeté la lauréate, âgée de 20 ans.

La France dans le top 5

La Française Aurore Kichenin,première dauphine de Miss France 2017, a terminé dans les cinq finalistes.

Bravo Aurore @MissWorldFrance pour son parcours, Top 5 mérité !!! Tu peux être fière. Et congrats to a future doctor @MissWorldLtd Miss India 😉👩🏻‍⚕️! — Lorphelin Marine (@MarineLorphelin) November 18, 2017

Miss Inde est la nouvelle Miss Monde 👏super parcours pour @akicheninoff dans le top 5 final. Bravo à elle et à nos équipes @MissFrancepic.twitter.com/Agmvo3bd4B — Sylvie Tellier (@SylvieTellier) November 18, 2017

La France n'a remporté ce concours qu'uns seule fois : Denise Perrier a été couronnée en 1953. Peut-être l'an prochain avec la future miss France 2018 désignée le samedi 16 décembre ?