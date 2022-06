VIDÉO - Mort de Jean-Louis Trintignant : quand l'acteur pilotait aux 24 heures du Mans

Il avait incarné le pilote automobile Jean-Louis Duroc dans le film "Un homme et une femme" de Claude Lelouch en 1966, mais la passion ne l'habitait pas qu'à l'écran : l'acteur Jean-Louis Trintignant, dont le décès a été annoncé ce vendredi 17 juin, avait participé aux 24 heures du Mans en tant que pilote en 1980 sur une Porsche 935, sans aller jusqu'au terme de la course.

J'ai vraiment cru que j'allais mourir

Engagé avec Anny-Charlotte Verney et Xavier Lapeyre, Jean-Louis Trintignant aura vécu une édition des 24 heures particulièrement éprouvante, sous une pluie battante et avec une énorme pression médiatique, comme le relate l'Automobile club de l'ouest sur le site internet des 24 heures du Mans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le dimanche matin, "peu après huit heures du matin, Jean-Louis Trintignant est victime d'un déchappage de son pneu arrière gauche dans les Hunaudières". Il tape le rail mais parvient à rentrer au stand. Après réparation, la Porsche repart avant d'abandonner à sept heures de l'arrivée, "sur un problème de boîte de vitesse".

Interrogé en 2012 par nos confrères du Maine Libre, Jean-Louis Trintignant avait raconté avoir gardé un très mauvais souvenir de son unique participation aux 24 heures du Mans. "Pendant ces quelques secondes j’ai vraiment cru que j’allais mourir", avait-il confié, assurant que son oncle Maurice Trintignant "n'aimait pas trop cette course non plus". Ce dernier avait remporté la course mythique en 1954. Claude Lelouch s'était inspiré de Maurice Trintignant pour créer le personnage incarné par Jean-Louis Trintignant dans "Un homme et une femme".