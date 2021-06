VIDEO - Nagui annonce le lancement d'un nouveau télé-crochet sur France 2 à la rentrée

Cette émission va s'appeler "The Artist" et, selon Nagui, sera totalement différente des autres télé-crochets type "The Voice" ou "Nouvelle Star". L'animateur a donné des détails dans une vidéo postée sur son compte Facebook.

Dans cette vidéo, Nagui présente sa future émission comme une "première mondiale". "The Artist" le nouveau télé-crochet de France 2 accueillera seulement des auteurs, compositeurs et interprètes. Il n'y aura pas de coachs comme dans "The Voice" et ce sera au public de décider si les participants poursuivent ou non l'aventure.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je vous donnerai ici l’adresse d’une plateforme où vous allez pouvoir nous laisser des chansons et peut-être être sélectionnés et venir participer”, conclut le présentateur dans sa vidéo à l'adresse des chanteurs qui voudraient participer.