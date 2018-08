Le 13 août 1998, un champ de blé situé au château de la Taillade à Saint-Cyprien est le théâtre d'un drame. Nino Ferrer vient de tomber, une balle dans le coeur. 20 ans plus tard, tout le monde se rappelle de ses compositions et de sa plus célèbre, "Le Sud".

Vendu à plus d'un million d'exemplaire, "Le Sud" relance la carrière de Nino Ferrer au printemps 1975. Succès retentissant, il laisse un goût amer à l'artiste.

C'est un endroit où on est bien, un endroit où on a la paix, le calme... comme si le temps s'était arrêté un peu

En 1973, il présente à sa maison de disque Barclay le titre "The South". Le label veut la chanson en français. L'artiste ne veut pas céder et Barclay le lâche. L'année suivante, il sort sous le label CBS Records l'album "Nino and Radiah" en duo avec la chanteuse américaine Radiah Frye. Le succès est plus que relatif. En 1975 sort la version française du titre"The South", "Le Sud", et Nino Ferrer vit mal le succès de cette chanson.

