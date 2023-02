VIDÉO - Orelsan : polémiques, albums à succès et Victoires de la Musique rythment la carrière du rappeur

Après avoir remporté trois Victoires de la musique dont l'artiste masculin en 2022 , Orelsan est nommé trois fois cette année pour la cérémonie qui se déroule ce vendredi soir.

ⓘ Publicité

Né à Alençon (Orne) avant de grandir à Caen (Calvados), le rappeur normand est nommé dans la catégorie concert avec le "Civilisation Tour", également pour la meilleure création audiovisuelle avec son titre "La Quête" issu de l'album "Civilisation" et enfin "La Quête" est aussi en lice pour la Victoire de la musique de la chanson originale.

Avec déjà neuf récompenses lors de cette cérémonie, le rappeur normand pourrait égaler voire dépasser Johnny Hallyday et Alain Souchon en cas de succès.

À lire aussi Victoires de la Musique : Orelsan plus fort que Johnny ?

Polémiques et plaintes

À ses débuts en 2006, Orelsan écrit "Sale Pute" une chanson qui fait polémique. Le rappeur normand raconte l'histoire d'un homme menaçant de violences son ex-petite amie infidèle : "Je vais te mettre en cloque et t'avorter à l'Opinel" ou encore "Je te déboîterai la mâchoire".

Autre chanson polémique : "Saint-Valentin". Sortie également en 2006, il parle de "Marie Trintigner" une conquête, en référence à la mort de l'actrice Marie Trintignant sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat.

A la sortie de son premier album en 2009, ces chansons écrites des années plus tôt refont surface. Des associations féministes portent plainte pour provocation à la violence envers les femmes.

L'affaire fait réagir la classe politique. Des députés s'emparent du sujet à l'Assemblée nationale le 31 mars 2009. Le gouvernement souhaite que “le contenu inacceptable de cette chanson soit retiré d’Internet”.

Orelsan voit plusieurs concerts annulés et des festivals annulent le déprogramment notamment les Francofolies à La Rochelle à l'été 2009.

► Réécoutez Orelsan, invité de France Bleu Normandie en avril 2009

loading

L'album est néanmoins un succès public : il est certifié disque d'or avec 50.000 exemplaires vendus.

Relaxé dans les procès, albums à succès

En 2011, Orelsan sort en 2011 son deuxième album "Le Chant des sirènes". La chanson "Suicide Social" fait à nouveau polémique. Il est cette fois accusé d'homophobie.

L'album est certifié double disque de platine avec 100.000 exemplaires vendus. Pour la première fois, Orelsan reçoit deux Victoires de la Musique en 2012.

Le rappeur connaît trois procès pour ses chansons. Le rappeur est relaxé à chaque fois au nom de "la liberté d'expression".

Dans sa chanson "Raelsan", le rappeur fait référence aux polémiques et aux procès : "Merci quand même pour le coup d'pub ! Merci les Chiennes de Garde pour le coup de pute ! Merci à tous ceux qui m'ont soutenu".

En 2017, Orelsan revient avec un nouvel album "La fête est finie". L'album est certifié disque de diamant avec 500.000 exemplaires vendus et remporte trois Victoires de la Musique en 2018. Des associations demandent dans une pétition le retrait de ses récompenses à "cet individu qui devrait être tout simplement censuré".

"Civilisation", album le plus vendu en 2021 et en 2022

Dans son quatrième et dernier album "Civilisation" sorti en 2021, la chanson "L'Odeur de l'essence" est pointée du doigt. Une association considère l'utilisation du mot "mongol" comme "raciste et discriminatoire"

Là encore le rappeur connaît un énorme succès : l'album est le plus vendu en 2021 et en 2022 en France. Il est certifié disque de diamant en cinq mois, un record.

Neuf Victoires de la Musique

Il rapporte à Orelsan deux nouvelles Victoires de la musique : meilleure chanson pour "L'Odeur de l'essence" et artiste de l'année**. Soit 9 sacres au total.**

En duo avec Angèle - auteur de la chanson féministe "Balance ton quoi" -, il sort le tube "Évidemment".

2022 a été une année chargée pour le chanteur avec une tournée à travers toute la France, la sortie de la suite de la série-documentaire sur sa vie et un retour au festival Beauregard après 2012 et 2018.

Après avoir rempli quatre fois le Zénith de Caen en moins d'un an en 2022 - ce que seuls Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman ont fait avant lui - Orelsan et le SM Caen travaillent à un projet de concert au stade d'Ornano, comme vous le révélait France Bleu Normandie .

► Orelsan à Beauregard en 2012 au micro de France Bleu Normandie

loading