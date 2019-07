VIDÉO - Pékin Express : Patrice et Benjamin, joyeux lurons nordistes de l'émission de M6

Nivelle, France

Le duo à l'air bonhomme qui ne se détache jamais de son sourire est habitué aux raids en 4L en Europe et en Amérique. Mais Patrice et Benjamin, le père et le fils, avaient envie d'une aventure avec plus de débrouille, ils ont donc candidaté l'année dernière pour l'émission de télévision, Pékin Express. A la dernière minute ils avaient cependant dû annuler leur participation. Cette année, pour la saison 12, la production de M6 les a rappelés et ils ont passé six semaines entre le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie cet hiver. La diffusion de cette douzième saison commence ce jeudi 18 juillet 2019 à 21h sur M6.

Ils gardent en tête de très belles rencontres avec les habitants qui les ont accueillis._"Plus accueillant je sais pas si ça existe"se demande encore Patrice qui se rappelle aussi des véhicules "déments" qui les ont transportés dans leur périple sur la route des volcans. Des énormes camions sur lesquels ils s'installaient tout en haut des chargements, "génial !"_ pour le médecin à Saint-Amand-les-Eaux.

Une traversée mémorable en paddle

Le père et le fiston ont aussi plein de fous rires en tête, des fous rires qui ont commencé dès la première étape avec une traversée mémorable en paddle.

"Un très grand moment de sport avec deux athlètes hors-pair (rires), on a réussi à avancer, mais ça ne durait jamais très longtemps, beaucoup plus de rires, que d'avancées"

Et la "scoumoune du paddle", comme l'a rebaptisée Patrice, a duré toute l'étape s'amuse Benjamin. "Si on met ça dans un film on n'y croit pas ! Mais on garde toujours espoir, et surtout on garde toujours l'humour car c'est ça qui nous fait avancer". Le fiston qui se rappelle aussi des très longues heures d'attente, jusqu'à quatre heures en pleine montagne et pleine chaleur, à se raconter des blagues de Toto pour passer le temps avant l'arrivée miraculeuse d'une voiture. Cette aventure en famille a forcément renforcé encore un peu plus les liens entre le père et le fils, des complices qui se verraient bien repartir dans les pays traversés mais avec un peu plus de temps et un peu plus de confort.

