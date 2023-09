VIDEO : Philippe Croizon, parrain de la matinale filmée de France Bleu La Rochelle

En plus de l'écoute F.M, DAB et web, France Bleu La Rochelle se regarde désormais en vidéo sur France 3. Depuis ce mardi 26 septembre, la diffusion de sa matinale est disponible pour les départements de la Charente-Maritime et la Charente. C'est la 32ᵉ station du réseau France Bleu à proposer ce programme aux téléspectateurs de France 3

Philippe Croizon et les médias

Pour cette grande première, un invité de choix avec l'aventurier et conférencier Philippe Croizon, parrain de cette première matinale filmée. Pour lui, quand on écoute France Bleu, on entend le sourire, désormais, on va les voir !

Philippe Croizon écoute un peu la radio le matin et plus spécialement les informations locales. Son conseil, ne pas se polluer la tête avec le reste. "Vous savez, je pense que j'ai un tempérament optimiste et je n'ai pas envie de me mettre des trucs trop négatifs dans ma tête et d'être pessimiste toute la journée". Le soir, il prend une petite dose d'info très légère et passe ainsi des bonnes journées. Sa bonne recette : "ne regardez pas notamment les chaînes d'info trop tôt le matin".

Sa carte blanche hebdomadaire sur France Bleu La Rochelle

Chaque vendredi, le charentais Philippe Croizon est sur France Bleu La Rochelle à 8h10 pour 3 minutes de bonnes ondes. Il y partage ses coups de cœur et ses expériences dans un rendez-vous qui fait du bien au moral.

Croire en soi, oser relever des défis, trouver du positif dans toutes les circonstances… L’aventurier Philippe Croizon offre aux auditeurs une bouffée d’optimisme ! Il a carte blanche pour vous emmener avec lui, dans un monde où tout est possible, malgré les obstacles qu’on peut rencontrer. Philippe Croizon, c’est un homme de défi et c’est surtout l’homme du possible