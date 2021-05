VIDÉO - Pour la fête de la radio, France Bleu Mayenne se dévoile lors d'une visite virtuelle

La radio a 100 ans cette année et pour l'occasion la fête de la radio est organisée du lundi 31 mai au dimanche 6 juin. France Bleu Mayenne vous propose de visiter virtuellement ses locaux et de découvrir les portraits de ceux qui font vivre votre radio. Entrez, on est bien ensemble !