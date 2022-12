VIDÉO - "Pourquoi faire du chichi ?" : des auditeurs de France Bleu Périgord découvrent la matinale filmée

Chez Françoise et Henri, à La Coquille, tout le monde a l'habitude d'écouter France Bleu Périgord aux aurores. Ce mardi matin, même les deux chiens et le cacatoès étaient postés devant la télévision à 7h pour découvrir les premières images de la matinale filmée de la radio sur France 3. Télé ou radio, pour eux, ça ne doit rien changer. "Pourquoi faire du chichi ?Ils sont nature, moi j'adore !" s'enthousiasme Françoise à la table du petit déjeuner. À Miallet, Ginette, elle, a préparé des crêpes pour suivre cette grande première de sa radio. "On peut mettre un visage sur des noms" confie-t-elle. L'un des journalistes, Louis de Bergevin, "[lui] fait penser à [ses] enfants". Quant aux images d'illustration tournées en Dordogne depuis un drone et diffusées pendant les titres musicaux, "elles sont magnifiques, superbes". Pour ces trois fidèles de France Bleu Périgord, c'est décidé : "Automatiquement, ce sera la télé le matin."

La matinale de France Bleu Périgord est diffusée sur France 3 du lundi au vendredi, de 7h à 9h,sur l'application "Ici" par France Bleu et France 3, en live et en replay sur France Bleu Périgord et en live sur la TNT en Dordogne sur le canal 3 ou le canal 33. France Bleu Périgord Matin est la 27e matinale filmée du réseau France Bleu. À terme, les 44 radios locales seront diffusés à la télévision sur la TNT.