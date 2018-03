Bénabar, alias Bruno Nicolini, n'a pas toujours été le chanteur que l'on connaît : il a débuté au cinéma, en tant que réalisateur !

Bénabar au Cercle de Minuit, 1993

Nous le retrouvons donc pour sa première télé, au "Cercle de Minuit", présenté par Michel Field. Agé de 24 ans, il présente son troisième court-métrage que Frédéric Dard, l'auteur de San Antonio, impressionné, qualifie de "remarquable" à plusieurs reprises.

En revoyant ces images, Bénabar est amusé par le décor de l'émission, la fumée et sa coupe de cheveux. Il revient sur ses débuts et évoque sa passion pour le cinéma : s'il a abandonné la réalisation, il poursuit son activité de scénariste et sort d'ailleurs prochainement un film qu'il a co-écrit et dans lequel il joue.

Bénabar à la Chance aux chansons, 1998

Bénabar revient sur sa deuxième apparition à la télévision (sa première télé en tant que chanteur) pour l'émission "la Chance aux chansons" de Pascal Sevran. Il présentait alors la chanson "La P'tite monnaie" ainsi que l'album éponyme. Si l'album a eu un succès commercial relatif, cela a permis au groupe Bénabar & Associés de démarrer. Bénabar continue d'interpréter la chanson "La P'tite monnaie" sur scène et ce titre est devenue une mascotte.

Bénabar, ses premiers concerts, 1998

Bénabar revient sur ses débuts, ses (400 !) premiers concerts dans des petites scènes à Paris. Ainsi, le groupe Bénabar & Associés a pu se préparer pour signer avec une maison de disques. Il estime que ses débuts n'ont pas été très difficiles : s'il y a une période de "galère" avec des conditions d'hébergement un peu rudes, cette période n'a pas duré et il en garde un bon souvenir.