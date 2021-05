VIDÉO - Quand Cristina Cordula tente d'imiter le rappeur marseillais Jul

L'animatrice de télévision des "Reines du shopping" et conseillère en mode la plus célèbre semble aussi trouver "magnifaïk", le talent du rappeur marseillais Jul. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux elle tente de reprendre le célèbre signe que fait Jul avec ses mains.

Ce n'est donc plus à prouver Cristina Cordula est fan de Jul le rappeur marseillais. Des "Reines du shopping" à "Bande Organisée" il n'y a qu'un pas ! Enfin..que quelques gestes. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux l'animatrice télé et conseillère en mode se lâche en reprenant les paroles du couplet Kofs et SCH avec l'expression "C'est Marseille, bébé" pour la transformer en "Marseille, bébé, tu, tu, tu, Marseille bébé, ouh, ouh. Il y a du rythme. C'est Magnifaïk". Elle tente une reprise en faisant bien le célèbre signe de la main de Jul.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Jul a visiblement bien apprécié puisqu'il a partagé la vidéo sur son compte, de quoi booster les vues ! Ce n'est pas la première fois que Cristina Cordula montre qu'elle apprécie le rappeur Jul. En début d'année déjà elle avait tenté une reprise du morceau "La Machine".