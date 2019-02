VIDÉO - Quand France Bleu Pays d'Auvergne invite ses auditeurs pour voir comment se "fabrique" l'info

France Bleu Pays d'Auvergne a ouvert ses portes à une jeune auditrice ce jeudi à Clermont-Ferrand. Lucile s'est fondue dans l'équipe de journalistes pour apprendre et mieux comprendre le fonctionnement de la rédaction. Une matinée et d'échanges.

Clermont-Ferrand, France

À l’heure où le traitement de l’information par les médias est débattu, France Bleu organise, ce jeudi 28 février une journée spéciale "info de proximité". Parmi les auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne, nous avons accompagné la journée de Lucile, une Puydômoise de 22 ans, étudiante à Sciences Po Paris, pour lui faire découvrir les coulisses de la radio et comment se construit l’information de proximité.

Les auditeurs dans les coulisses de France Bleu : Lucille, étudiante puydômoise passionnée de radio, passe la journée avec l'équipe de @FBAuvergne@francebleupic.twitter.com/1iOIuMiCXo — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 28, 2019

Avant de s'immerger dans la matinée de la rédaction, Lucile commence par visiter les locaux de la 1ere radio du Puy-de-Dôme. Avec une double halte initiatique dans les studios de diffusion et de production.

Journée des auditeurs sur France Bleu : visite des studios de @FBAuvergne pour Lucile avant la conférence de rédaction pic.twitter.com/oVgTHHnCnO — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 28, 2019

Après la matinale (6-9), Lucile assiste à la traditionnelle conférence de rédaction. Chaque matin autour de la table situé au 1re étage de la radio, le rédacteur en chef et les journalistes (présentateurs et reporters) débriefent d'abord des sujets traités dans la matinale. Après avoir fait le point sur le rendez-vous d'infos de la mi-journée, ils se projettent sur la journée de reportages. Propositions de sujets, échanges et choix des angles. La feuille de route est définie, mais par l'essence, il est amenée à évoluer en fonction de l'actualité imprévisible.

Lucile a assisté à la conférence de rédaction de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

Au sortir de la conférence de rédaction, le rédacteur en chef l'interroge sur son ressenti : "C'est intéressant de voir comment tout s'articule, de voir le tout début et ce que ça donne à la fin", explique Lucile. " Il y a une vraie diversité de l'info, on passe des mineurs non accompagnés, à l'éléphant du PAL, au foot et au rugby, c'est riche".

Journée spéciale info de proximité : Lucile, une auditrice de @FBAuvergne nous raconte les coulisses : "c'est intéressant de voir comment tout s'articule, de voir le tout début et ce que ça donne à la fin" pic.twitter.com/wmMRORweMz — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 28, 2019

Après une présentation des outils rédactionnels (logiciel de montage sonore, support script, back office numérique, etc...). Il a ensuite été question de l'organisation du réseau France Bleu, des choix éditoriaux, mais aussi du rôle des médias locaux dans le traitement de l'information. Notamment en pleine crise des gilets jaunes. Un échange riche et instructif autour de l'intégrité et de l'indépendance souvent remises en cause des journalistes. Après avoir assisté à la présentation du journal de la mi-journée, Lucile s'installe dans notre studio de production pour livrer ses impressions (vidéo).